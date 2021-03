Levi’s : ce jean vous fera un postérieur de rêve et parfait. vous allez kiffer !

Les fans de mode ont toujours adoré les jeans Levi’s. C’est l’incontournable de nos garde-robe. S’il fallait garder un seul vêtement, ce serait forcément une paire de jeans. En tous cas, au sein de la rédaction de LDpeople, ça met tout le monde d’accord !

Le jean donne un style streetwear à n’importe quelle tenue. Et à chaque saison, la mastodonte Levi’s sort de nouvelles collections à faire pâlir les grandes marques de luxe. En effet, grâce à des petits détails bien pensés, l’enseigne raffle chaque année un peu plus de part de marché.

Osez le postérieur de J-Lo avec ce jean skinny !

En ce moment, le printemps se fait sentir. Le soleil pointe le bout de son nez. Et on a envie de se sentir belle. Alors forcément, on pense à s’offrir de nouveaux vêtements pour se mettre en valeur. Ca tombe bien, LDpeople a déniché pour vous le dernier né de la marque Levi’s. Il s’agit d’un jean Skinny qui vous donnera l’impression d’avoir le postérieur de J-Lo.

Une coupe conçue pour galber et affiner la silhouette

Difficile de se lancer dans une telle aventure quand on n’arrive pas à se débarrasser des kilos superflus. D’autant plus qu’avec la crise sanitaire, les Français ont tous pris plusieurs kilos à force de rester chez eux en télé-travail. Mais rassurez-vous, Levi’s a pensé à tout !

D’abord, ce jean est une taille haute. Ainsi, sa coupe étroite met en valeur vos courbes. Eh oui, qui a dit que les formes ne rimaient pas avec beauté ? La maigreur n’a plus sa place sur les podiums ni dans les critères de beauté. Par ailleurs, ce jean donne une silhouette plus affinée. Dedans, vous vous sentirez glamour à coup sûr !

Et cerise sur le gâteau, sa coupe moulante va remonter et resserrer votre postérieur ! Ainsi, ce jean Skinny est à tester de toute urgence ! Un galbe parfait des pieds à la taille, que demander de plus ? Pour la saison printanière qui s’annonce, ça semble tomber pile poil.

Un jean ultra facile au quotidien !

Composé de boutonnières, ce jean s’enfilé très facilement. Par ailleurs, il comporte deux poches, ce qui est toujours très pratique pour garder sur soi de petits objets utiles. Si vous vous demandez quelle est la matière principale de ce jean Skinny, sachez qu’il est composé à 84% de coton. Il contient également du polyester et de l’élasthanne. Selon les coloris, fresh breeze et Urban peony, les prix varient entre et 99 €.

L’histoire fascinante de Levi’s

« En 1852, un immigré de Bavière nommé Levi Strauss ouvrit à San Francisco un magasin de marchandises non périssables alors que la ruée vers l’or californienne connaissait son apogée. Dans le cadre de son activité, il s’aperçut que les travailleurs manuels avaient surtout besoin de vêtements robustes conçus pour durer. En 1873, il eut l’idée, avec le tailleur Jacob Davis, d’associer du denim résistant à des rivets en cuivre pour créer une salopette dotée d’une taille. Aujourd’hui, on appelle ce vêtement le tout « premier blue jean« , détaille ainsi le site de la marque.

Portée par les mineurs, ranchers, rebelles, rock stars…

« Cette création originale, qui était initialement destinée à habiller les travailleurs américains, devint peu à peu l’uniforme du changement. Portée par les mineurs, ranchers, rebelles, rock stars, présidents et hommes et femmes ordinaires, nos pièces finirent par s’inviter dans le quotidien de chacun.Mais un vêtement Levi’s® est bien plus que cela. C’est une forme d’auto-expression que l’on porte le plus simplement du monde. Votre Levi’s® est le témoin de votre histoire, de la forme de votre corps, de vos souvenirs et de vos aventures. » explique encore le site Levi’s.

500 boutiques à travers le monde

Et de poursuivre : « Aujourd’hui, Levi Strauss & Co. fait partie des plus grandes entreprises mondiales du secteur de l’habillement et mène le jeu en matière de jeans. Nous possédons près de 500 boutiques à travers le monde et vendons nos produits dans plus de 100 pays. Si la marque Levi’s® est un élément important de notre histoire, nous sommes également derrière les marques Dockers® et Denizen®. », peut-on lire enfin. Pour en savoir plus sur le jean Skinny, LDpeople a déniché pour vous une vidéo très instructive :