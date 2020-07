Liane Foly craque sur la photo sans t-shirt de cette star de Danse avec les Stars

Liane Foly est une chanteuse reconnue qui fait une carrière magnifique. En France, elle est très célèbre dans le domaine musical. Sa notoriété l’a conduite à participer à Danse avec les stars l’année dernière. Elle était une des personnalités de la saison 10 et elle s’est visiblement très bien entendue avec les danseurs et les équipes de l’émission. Car lorsque l’un des danseurs professionnels de Danse avec les stars partage une photo de ses abdominaux sur Instagram, elle est présente pour laisser un petit commentaire sympathique. La photo d’Anthony Colette fait le buzz et Liane Foly n’est pas la seule à l’avoir remarqué.

Liane Foly est une grande chanteuse et ne se fait pas oublier de ses fans

Liane Foly est une chanteuse de 57 ans. Elle découvre son amour pour la musique alors qu’elle n’a que 5 ans. Elle apprend à jouer du piano et apprend également la danse classique dans sa tendre enfance. Par la suite, elle apprend le chant et décide qu’après l’obtention de son baccalauréat, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour devenir chanteuse professionnelle. Et quel choix judicieux aux vues de la carrière qu’elle va faire ensuite. Mais ce n’est qu’en 1986 qu’elle devient officiellement Liane Foly. La chanteuse sortira plus d’une dizaine d’albums et travaillera avec des grands noms de la musique tel que Jean-Jacques Goldman ou encore André Manoukian. Ce dernier sera son compagnon pendant plus de 10 ans.

Danse avec les stars reste une expérience mémorable pour la chanteuse

Mais le dernier album de la chanteuse est un album de reprises. Liane Foly laisse entendre qu’elle peut s’adapter à autre chose. Des choses qui font parties de son univers mais qui ne sont pas totalement à elle. Nous sommes alors en 2016 et dès l’année suivante, elle commence à participer à des émissions de radio et de télévision. Liane Foly présente notamment une quotidienne pour Sud Radio à partir du mois de septembre 2017. Et à l’automne 2019, le public retrouve la chanteuse dans Danse avec les stars. Elle sera partenaire du danseur Christian Millette. Mais cela ne l’empêchera pas de sympathiser avec les autres membres de la troupe. Parmi eux, Anthony Colette est un jeune homme qu’elle complimente sur Instagram lors de sa dernière publication.

Les danseurs sont une grande et belle famille d’artistes

Anthony Colette, danseur professionnel dans Danse avec les stars, aime partager des photos de lui avec ses abonnés. Et une des dernières en date le montre de façon très naturelle. En effet, le danseur se faire photographier sans t-shirt et laisse apparaître les muscles de ses abdominaux. De quoi attirer l’attention de ses fans déjà très présents. Il attire tant les regards que deux des célébrités de la dernière saison de Danse avec les stars vont y aller de leurs compliments. Il s’agit donc de Liane Foly, mais pas seulement. Linda Hardy aussi ne reste pas indifférente à cette photographie.

Linda Hardy est une comédienne qui a commencé sa carrière en étant élue Miss France en 1992. Elle incarne notamment Clémentine Doucet dans la série culte, Demain nous appartient, diffusée sur TF1. Toutes les deux ont donc craqué sur la photo du torse du danseur Anthony Colette. Et comme le dit Liane Foly lors de sa participation dans Danse avec les stars, participer à l’émission fait l’effet de rejoindre une grande famille. Il existe une réelle cohésion de groupe entre les danseurs même si ils doivent s’affronter dans une compétition. Liane Foly aura forcément beaucoup apprécié se retrouver entourée de toutes ces belles énergies. Car toutes les stars qui participent à l’émission sont accueillies elles aussi comme de véritables membres de la troupe.

Un message plein de tendresse de la part de Liane Foly

Liane Foly ne pouvait pas laisser passer l’occasion de laisser un commentaire à Anthony Colette. Sur Instagram, c’est autant d’opportunités de montrer aux personnes que l’on apprécie que nous ne les oublions pas. Elle le complimente alors pour sa photo, malgré la description assez drôle qu’il en fera. En effet, conscient qu’il met en avant ses muscles, Anthony Colette tenait à préciser à son audience qu’il a fait des efforts dans la présentation de cette image. Il indique donc qu’il contracte ses muscles et qu’il a ajusté les ombres de l’image pour les rendre encore plus imposants. Mais ce trait d’humour n’empêche pas Liane Foly de lui dire qu’il est très beau !