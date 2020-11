Liane Foly: Fortement critiquée, elle s’explique sur sa participation à Mask Singer

Les téléspectateurs de “Mask Singer” ont découvert ce samedi 7 octobre que Liane Foly se cachait derrière le costume de la pieuvre. Mais si la chanteuse assume le fait d’avoir été dans l’émission, de nombreuses personnes n’ont pas apprécié. Explications.

Jean-Michel Maire dézingue la participation de Liane Foly dans Mask Singer

Liane Foly a été démasquée. C’est elle qui était dans le costume de la pieuvre dans Mask Singer. Une participation qui a plutôt séduit les internautes, mais qui n’a pas particulièrement convaincu sur le plateau de Touche pas à mon poste. En effet, Jean-Michel Maire n’a pas du tout aimé et le fait savoir : “J’ai plus de respect pour Mac Lesggy qui fait une pub pour les brosses à dents que pour quelqu’un qui accepte de se déguiser pour un mois en poulpe, en araignée ou en hibou, tout ça pour payer ses impôts” explique-t-il tout d’abord.

Mask Singer : Liane Foly se cachait sous le costume de la pieuvre ! https://t.co/fF4ktcEuqr pic.twitter.com/sNcXTMvQLY — Voici (@voici) November 8, 2020

Jean-Michel Maire explique ensuite que Liane Foly n’a pas été mise en valeur dans l’émission et qu’à part faire amuser la galerie, ça ne servait à rien de participer : “Il n’y a pas de performance artistique, que dalle. Liane Foly chante très bien, elle imite très bien, elle est intelligente et tout ce que l’on veut, mais vous n’êtes pas mis en valeur. On n’a pas exploité vos talents dans cette émission“.

Elle assume tout ce qu’elle fait

Pas du tout contrariée par les critiques, Liane Foly explique qu’elle assume totalement le fait d’avoir pu participer à l’émission de TF1. En effet, la chanteuse explique faire ce qu’elle voulait de sa vie : “Je comprends tous les arguments, mais j’assume très fort ce que je fais de ma vie“. Elle poursuit son propos en se souvenant de ses débuts, et notamment lorsque sa maison de disque lui interdisait de participer à des émissions de divertissements : “A un moment donné, on m’a interdit de faire Patrick Sébastien, on m’a interdit de faire Pascal Sevran… Parce qu’il ne fallait pas aller dans ce genre d’émissions, parce que j’étais une chanteuse de jazz” a-t-elle notamment expliqué.

Liane Foly déclare ensuite qu’elle a du parlementer avec sa maison de disque pour pouvoir être libre et aujourd’hui, elle veut faire ce qu’elle veut de sa vie : “J’ai dû me disputer au sein de ma maison de disques à l’époque, pour dire que je ferai tout. On fait de la musique et une carrière artistique pour le public, et donc je comprends très bien que ça choque, mais moi, dans ma vie, je n’ai pas de barrière” a-t-elle dit. Cette phrase a fait réagir Cyril Hanouna, qui a applaudi la chanteuse.