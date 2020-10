Lidl : A saisir de toute urgence : la friteuse incontournable à prix dérisoire qui fait fureur !

Des prix imbattables pour une qualité toujours au rendez-vous : Lidl a fait de ce concept son cheval de bataille. Le nouveau produit qui promet de faire sensation, c’est une friteuse prévue pour le mois d’octobre.

Encore une fois, Lidl sort un produit qui va faire fureur. L’enseigne de hard-discount allemande est désormais coutumière du fait. Chaque semaine, Lidl propose à ses clients des ventes flashs qui font parler d’elles. Et pour le mois d’octobre, Lidl a choisi de remplir ses rayons de friteuses. Après le presse-agrume, le robot ménager, les bouilloires, vous pouvez également intégrer une friteuse dans votre cuisine. Avis aux amateurs !

Qui a dit que les friteuses ne s’accordaient pas avec le mot gourmet ?

Un peu de junk food, ça fait toujours plaisir. Tant qu’on en abuse pas, les frites croustillantes et dorées à point restent un met rassasiant et parfait pour l’automne qui commence. Avec des frites, toute la famille se régale. Et puis depuis quelques temps, les friteuses se refont une nouvelle jeunesse.

Vous pouvez plonger aussi bien des allumettes de pommes de terre que des filets de saumon. Qui a dit que les friteuses ne s’accordaient pas avec le mot gourmet ?

L’enseigne jaune et bleue mise sur de l’électroménager robuste.

Pour éviter les impairs, mieux vaut choisir un appareil de qualité. Et pour ça, Lidl n’a pas son pareil. A chaque vente flash d’appareils électro-ménager, l’enseigne jaune et bleue mise sur des produits robustes. Les clients de Lidl pourront donc se jeter sans crainte sur cette friteuse construite en acier inoxydable. Même si vous n’êtes pas un grand chef, vous n’aurez aucune difficulté à réussir vos plats. En un clin d’œil, cette friteuse permet de concocter une grande palette de plats.

Une friteuse high-tech et 3 paniers inclus !

La qualité allemande : Lidl a tiré son épingle du jeu grâce à cette réputation. Et une fois de plus, l’enseigne d’Outre-Rhin prouve que ses produits sont gages de performance. Lidl propose ainsi un modèle à la pointe de la technologie.

Pour faciliter son utilisation, Lidl a pensé à tout. Le pack fournit ainsi 3 paniers de tailles différentes. Selon vos recettes, vous pouvez optez pour le grand panier de 3,1 litres. Avec lui, vous pouvez cuisiner environ 800 grammes de frites. Les deux paniers plus petits permettent quant à eux de faire frire différents types d’aliments en même temps.

Lidl: Friteuse, multi-cuiseur ou grille-pain !

Cette friteuse se trouvera dans les rayons de l’enseigne allemande à compter du jeudi 1er octobre. Son prix défie toute concurrence puisque Lidl la vendra à seulement 34,99 euros. Si vous êtes plutôt multi-cuiseur, sachez que cet appareil électroménager sera également mis en vente le même jour pour 64, 99 euros. Et pour 21,99 euros, vous pourrez également acquérir un grille-pain de grande qualité. Vous n’avez que l’embarra du choix !

Alix Brun