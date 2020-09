Lidl : AirPods à moins de 20 euros : attention, il n’y en aura pas pour tout le monde !

Après les crêpières, les lampadaires designs, les parfums dignes des grandes marques de luxe, Lidl sort cette semaine des airpods. Ces écouteurs sans fil n’ont rien à envier à Apple.

Lidl sort le grand jeu avec ses airpods à un prix jamais vu. Et le plus fou dans tout ça, c’est que le client a le choix des couleurs. Alors qu’Apple s’est toujours contenté de proposer des airpods tout simplement blancs, l’enseigne discount allemande va beaucoup plus loin. En effet, Lidl décline ses airpods en plusieurs couleurs : vous pouvez choisir vos airpods en rouge, en bleu, en vert mais aussi en gris ! Pour quel coloris allez-vous choisir ?

Il n’a jamais été aussi simple de se servir d’écouteurs.

Il n’a jamais été aussi simple de se servir d’écouteurs. Ceux qui sont signés par la marque Lidl ont l’avantage de s’allumer dès qu’on les sort de leur boitier de charge. De même, ils s’éteignent dès qu’on les range dans ce même boitier qui est à 350mAh. Quelles sont les autres fonctions de cet article high-tech ? On vous dit tout !

Seulement 15 minutes pour les charger !

L’argument imparable de cette paire d’écouteurs qui va ravir tous les fans de Lidl, c’est la rapidité avec laquelle ils se rechargent. En 15 minutes, ils sont entièrement chargés et ils peuvent ainsi diffuser jusqu’à 72 minutes de musique. Si vous ne choisissez pas l’option charge rapide mais si vous optez à la place pour la charge normale, alors vous pouvez écouter jusqu’à 3 heures de musique. Bien évidemment, ces Airpods ont la fonctionnalité bluetooth et comme les célèbres Airpods d’Apple, ils peuvent être utilisés pour passer ou pour recevoir des appels téléphonique.

Et même une garantie fabricant de 3 ans

Lidl met en vente ces Airpods dans ses rayons à partir du vendredi 17 septembre mais on s’attend déjà à des ruptures de stocks en quelques heures. En effet, ce discounter se place désormais champion des ventes flashs qui rendent fous les consommateurs à la recherche de produits de grande qualité mais à prix doux. Et vous pouvez acheter les yeux fermés car Lidl inclut avec ces écouteurs une garantie fabricant de 3 ans. Commande sur les écouteurs, commande de la musique, technologie lithium-polymère : tout dans leur conception est exceptionnelle.

Des Airpods, mais aussi des batteries externes !

Ce même vendredi 17 septembre, vous trouverez également dans les magasins de l’enseigne des batterie externe Powerbank de 10 000 mAh à 16,99 euros, déclinés également en 4 coloris. Alors à vos agendas : ça se passe ce vendredi !