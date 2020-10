Lidl, Aldi, Netto: en exclu les meilleurs plans “anti-covid” indispensables de la semaine

Lidl, Aldi et Netto sont indéniablement les enseignes les plus populaires en terme de discount. Les prix bas de ses magasins s’appliquent non seulement pour l’alimentaire mais également pour des produits du quotidiens. Des produits allant du domaine du high-tech en passant pas le bricolage ou la décoration d’intérieur. Toutes les semaines les catalogues changent pour laisser la place à un produit phare qui va changer le quotidien des consommateurs. En effet, Lidl, Aldi et Netto s’engagent à faciliter la vie de ses clients dans tous les domaines possibles, et surtout à tout petits prix ! Et en cette période de particulière de pandémie, ces enseignes misent sur des produits dans le thème.

Lidl, Aldi et Netto mettent leurs talents du discount au service de la lutte contre la pandémie

Lidl, Aldi et Netto ont à cœur de protéger leurs clients face à la pandémie. La crise sanitaire est de plus en plus grave. La seconde vague arrive et risque de plonger nos hôpitaux dans des conditions terribles. En effet, ce sont près de 40% des membres du personnel hospitalier qui sont si épuisés qu’ils songent à changer de métier. De plus, nous sommes tous convaincus qu’un nouveau confinement pourrait survenir. Et cela ne va pas arranger nos affaires, si ce n’est de garantir au maximum la santé de la population. Ainsi, Lidl, Aldi et Netto s’engagent aux côtés de leurs consommateurs pour les aider à appliquer les gestes barrières. Car ces gestes sont la seule façon que nous avons de lutter contre la propagation du virus sans arrêter de vivre aussi normalement que possible.

Un distributeur de savon automatique chez Lidl

Les enseignes discount rendent donc accessibles des produits précisément étudiés à faciliter la vie de ses consommateurs en temps de pandémie. En effet, que diriez-vous de pouvoir installerez vous, sans efforts, un distributeur de savon électrique à LED ? Plus besoin de rappeler à toute la famille de se laver les mains toutes les heures. Ils suffiront qu’ils passent devant cette machine pour y penser. Aussi vous n’aurez pas à appuyer sur quoi que ce soit pour faire couler le savon, il suffira de placer vos mains en dessous pour récupérer le savon. C’est également idéal si vous recevez un membre de votre famille mais que vous souhaitez respecter les gestes barrières à la maison. Lidl pense à la santé de ses clients et fait donc des heureux avec ce produit. D’autant qu’il ne coûte que la modique somme de 8,90 €.

Aldi propose un ordinateur portable pour vous permettre de faire du télétravail

Lidl, Aldi et Netto n’ont pas fini de nous épater. Les enseignes discount favorites des Français surfent sur la vague des actualités. En effet, c’est comme cela qu’elles parviennent à nous proposer des produits peu coûteux et adaptés à nos besoins du moment. Aldi aussi à fait fort pour améliorer la vie de ses consommateurs pendant la crise sanitaire. Plutôt que de proposer un soutien au respect des gestes barrières, Aldi a pensé à ceux qui sont contraints de se mettre au télétravail. Ce chiffre est en hausse significative depuis le début de la crise sanitaire. Si c’est votre cas, vous serez heureux d’apprendre que l’enseigne met en vente un ordinateur portable à une prix défiant toute concurrence. Depuis le 10 octobre dernier, Aldi propose un ordinateur portable pour un prix de 499 €. Dépêchez-vous, il n’y en aura pas pour tout le monde.

Netto offre des lots de masques à des prix imbattables

Enfin, Netto aussi, à l’instar de ses concurrents, souhaite aider ses clients pendant la crise sanitaire. Aussi, il s’agit de lot de masques à prix imbattable que nous propose cette enseigne discount. En effet, les masques sont devenus des accessoires indispensables de notre quotidien. Sortir de chez soi sans en porter un nous expose à une amende dans la plupart des villes. Et dans toutes les villes de France, le port du masque est obligatoire dans les lieux clos. Pour faire ses courses ou pour travailler, il est donc impératif de s’en munir. De plus, il faudra le changer environ toutes les quatre heures pour qu’il reste efficace. Une fois enlevé, même au bout de deux heures, il n’est pas conseillé de le remettre. Alors, c’est très rapidement que notre stock de masques s’amenuise.

Heureusement, grâce à Netto, vous pourrez acheter votre lot de 50 masques pour le tout petit prix de 4,95 €. Et si vous voulez d’abord les tester, vous pouvez opter pour la boîte de 10 masques qui ne coûtent même pas un euro. De plus, ce ne sont pas que des masques qui sont mis à disposition des clients chez Netto. Ce sont également des masques taille enfant que vous pourrez vous procurer. Car dès le collège, les masques sont obligatoires à l’école aussi.

La crise sanitaire va devenir un élément de notre routine grâce à Lidl, Aldi et Netto

Grâce aux enseignes discount concernées pas la crise sanitaire, comme Lidl, Aldi et Netto, nous pourrons faire de réelles économies malgré la pandémie. En effet, tous les foyers ressentent les impacts financiers qui découlent de la crise. Nous sommes tous conscients également que nous allons devoir vivre encore longtemps avec le virus. Autant alors apprendre à nous en prémunir en adoptant les gestes barrières, et pourquoi pas aussi le télétravail lorsque cela est possible. Ce sont effectivement les seuls moyens dont nous disposons pour lutter contre la propagation de la pandémie. Lidl, Aldi et Netto nous permettent donc de faire des économies sur des produits essentiels à notre quotidien. Bien qu’il s’agisse d’un quotidien en pleine crise sanitaire depuis le début de cette année 2020.

La réactivité de nos enseignes a de quoi rassurer ses clients habituels. Mais va aussi certainement en convertir plus d’un au discount. Lidl, Aldi et Netto n’arrêteront pas de faire de leur mieux pour faciliter la vie de ses clients à très bas prix. Alors pourquoi ne pas en profiter ?