Lidl : Alerte DANGER! Rappel de salades contaminées, gros risques pour les consommateurs

Lidl, comme toutes les enseignes de grande distribution, peut commettre des erreurs. Le tout est de les repérer assez vite pour éviter tout danger à ses clients. Et c’est ce qui vient de se produire pour des salades distribuées dans les magasins Lidl. Mais aussi pour une marque de bières bien particulière. En effet, les consommateurs de l’enseigne spécialisée dans le discount devront vérifier qu’ils n’ont pas acheté ou consommé une certaine salade qui pourrait donc représenter un certain danger pour la santé. De même que marque de bière estampillée d’une licorne. Nous vous informons de tous les détails à ce sujet dans la suite de cet article.

Lidl rappelle des lots de salades, attention aux allergies aux arachides

Lidl vient de publier un communiqué afin de prévenir le danger à la consommation de certaines salades. Il s’agit des salades “Buddha Bowl Chèvre”. Toutefois, la raison du danger serait la présence d’un allergène dans ces dites salades. L’allergène en question serait de l’arachide. Le fait qu’il ne soit pas indiqué sur la salade pourrait causer de sérieux problèmes aux personnes allergiques aux arachides. Pour les autres, la salade n’est donc pas impropre à la consommation. En revanche, toutes les enseignes de grande distribution telle que Lidl, sont tenues par la loi d’indiquer tous les composants des produits vendus sur leurs emballages. Il en va de la santé des consommateurs. Il faut donc espérer que personne d’allergique aux arachides n’ait eu à faire les frais d’une allergie à cause de cette salade mal étiquetée.

Les numéros de lots concernés pour les salades mal étiquetées

La salade est un produit de la marque Mix Buffet. Et ce sont de très nombreux lots qui sont donc mal étiqueté. Pire encore, Lidl sait que certains produits ont été achetés par des clients en l’état. Il faudra qu’ils soient vigilants si ils sont allergiques à l’arachide. Les numéros des lots concernés sont 2U275823, 2T273765, 2T274760, 2T275823, 2T276561, 2U280875, 2T281722, 2U273765, 2U281722 et 2U279244. Tous les clients qui ne souhaiteraient pas consommer leurs salades enregistrées sous ses lots sont donc invités par Lidl à se faire rembourser.

Lidl rappelle des lots de bières de La Brasserie Licorne, attention aux éclats de verre

Lidl rappelle aussi des bières et cette fois-ci pour une raison bien plus sérieuse. En effet, si l’arachide ne pouvait causer du tord qu’à un petit nombre de personnes, le danger avec les bières rappelées par l’enseigne allemande touche tout le monde. Car ce sont des risques de retrouver des morceaux de verre dans les bouteilles de bières qui inquiètent Lidl. Les bière La Brasserie Licorne représentent donc un réel danger immédiat pour la santé pour tous ceux qui la consomme. En revanche, seuls quelques lots sont concernés. Ce sont des packs de trois bières ou des bières à l’unité. Ces lots sont donc enregistrés sous les numéros 3596710457403 et 3596710467434. Prêtez donc attention à ces chiffres avant de consommer votre bière achetée chez Lidl.

Les dangers pour la santé sont importants si notre attention n’est pas accordée à cette information

Pour les deux produits, Lidl appelle ses clients à les rapporter et à se faire rembourser. Car leur consommation représente effectivement un certain danger pour la santé. Heureusement, personne n’est déclaré blessé ou souffrant à cause de ses bières, ou salades, pour le moment. Si cela était le cas, Lidl serait dans une position délicate. Maintenant que l’enseigne discount rappelle les produits, elle risque de moins lourdes conséquences administratives ou judiciaires. Mais si les produits venaient à risquer la vie d’un de leurs clients avant la sortie du communiqué indiquant les erreurs, cela aurait pu aller très loin. Certes, les grandes enseignes de distribution telles que Lidl sont couvertes par une assurance pour ce genre de dommage. Mais c’est surtout la confiance des clients dans leurs magasins qui en aurait pris un sacré coup.

Lidl invite ses clients à se faire rembourser pour ces deux produits “défectueux”

Evidemment, si vous vous rendez compte trop tard avoir consommé ces produits et que des symptômes venaient à se déclarer, rendez-vous chez votre médecin traitant ou aux urgences selon la gravité de la situation. L’enseigne Lidl déplore être obligée de faire ce communiqué. Elle aurait effectivement préféré que tout se passe pour le mieux pour ses consommateurs. Mais les erreurs de ce genre sont malheureusement courantes dans toutes les chaînes de grande distribution. Porter attention aux produits est essentiel mais les erreurs ne sont jamais inévitables à 100%.

Aussi, il ne vaudra pas se mettre à douter de tout les produits distribués par Lidl. Car malgré cette erreur d’étiquetage et de cette autre au moment de la mise en bouteille, les erreurs n’ont pas eu lieu lors de la distribution des produits en rayon du magasin. De plus, ils ont réagi le plus vite possible pour protéger leurs consommateurs. La satisfaction client est au centre de la démarche de Lidl et ils en assurent leurs consommateurs le plus souvent possible.