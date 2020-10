Lidl Alerte nouveauté! Ce sublime luminaire à LED design à prix cadeau, vous allez adorer!

Depuis quelques jours, Lidl propose un nouveau produit à la vente qui devrait une fois de plus rencontrer un vif succès. L’enseigne de hard discount venue d’Allemagne a mis sur le marché un luminaire à moins de 40 euros. C’est une fois de plus un prix défiant toute concurrence que Lidl a apposé sur l’étiquette de cette dernière promotion.

Si vous avez envie de redécorer votre intérieur, ce lampadaire LED hyper design est véritablement fait pour vous. Et si vous avez l’habitude de fréquenter les magasins de décoration, ce prix de 39,99 euros devrait vous surprendre. Généralement vendu à des prix deux à trois fois supérieur, ce type d’article n’est pas toujours à la portée de toutes les bourses. Mais une fois de plus, Lidl a réussi à dénicher la perle rare. Cette suspension lumineuse LED équipée de 5 ampoules, est en prime, parfaitement dans l’air du temps. Grâce à sa faible consommation, vos factures d’électricité ne devraient plus exploser. Lidl offre également une garantie de 3 ans sur ce petit chef-d’œuvre ultra tendance.

Après l’électroménager et les textiles, la célèbre enseigne s’attaque aujourd’hui au monde de la décoration. Alors si vous manquez d’idées pour relooker votre salon, Rendez-vous rapidement chez Lidl pour découvrir cette dernière promotion. Mais avec ce genre d’offres exceptionnelles, il n’y en aura probablement pas pour tout le monde. Cette lampe a été mise en vente depuis le 28 septembre dernier dans tous les magasins de la chaîne. Et une fois de plus, le rayon des bonnes affaires a rapidement été envahi. Mais cette fois-ci, les responsables de la marque avaient prévu le coup. Il existe donc encore des possibilités pour vous, de profiter de cette offre inédite jusqu’à ce jour.

Et concernant les points de vente, il n’y a pas d’inquiétude à avoir. Car où que vous vous trouviez sur le territoire français, il y a un Lidl près de chez vous. La chaîne de magasins a en effet étendu son offre à l’entièreté du territoire. Depuis plusieurs années, les magasins Lidl ont poussé comme des champignons. Et la marque allemande est très fière et très heureuse d’être aussi présente dans l’Hexagone.

Lidl

Toujours à la pointe du progrès, Lidl pense également à ceux qui préfèrent faire leurs achats en ligne. Sur le site internet, vous pouvez retrouver le catalogue entier des dernières promotions. Il vous est également possible de commander en ligne pour une plus grande facilité. Mais le site web de Lidl ne se limite pas aux offres disponibles. Vous pourrez également y retrouver un grand nombre de jeux et des concours qui vous permettront de remporter une montagne de cadeaux. Jusqu’au 6 décembre, des peluches à l’enseigne d’Astérix et Obélix, sont à remporter.

Sur Lidl online, vous pouvez également découvrir un grand nombre d’astuces et de recettes pour réaliser de succulent petits plats grâce aux produits achetés en magasin.

Il existe également une application qui vous permet de trouver le magasin Lidl le plus proche de chez vous. Dans un souci de transparence, la marque présente également ses producteurs et ses fournisseurs devenus au fil des années de véritables partenaires. Lidl a d’ailleurs mis l’accent français au cœur de ses rayons. Puisque plus de 72 % des produits présents en magasin sont issus de la France.

Lidl a également préparé une surprise pour ses fans. En effet, la célèbre chaîne de magasin vous demande de participer à une enquête. Il vous faut choisir vos produits préférés parmi une longue liste d’articles. Et là encore, il y aura une pluie de cadeaux pour ceux qui se seront prêtés au jeu. Sur le site web de Lidl, ce sont donc chaque jour des nouveautés et des conseils pour vous aider au quotidien.

Sur son blog, plusieurs thématiques sont abordées au fil des pages. Vous pouvez retrouver des articles concernant la beauté, la nutrition, l’alimentation et la décoration d’intérieur. Il existe également une rubrique spécialement créée pour les enfants. Lidl tente donc, au maximum de répondre à vos envies et d’anticiper vos besoins. Sur son site internet, vous retrouverez également un grand nombre de reportages dédiés à vos animaux de compagnie. Mais également une longue liste de recettes afin d’étonner vos convives. Il vous suffit donc de sélectionner l’un des plats proposés par Lidl. Et ensuite de vous retrouver en magasin pour faire les achats nécessaires à son élaboration. Avec les fêtes de fin d’année qui approchent à grand pas, Lidl sera une fois de plus présent à vos côtés. Vous pouvez retrouver une multitude d’idées cadeaux, mais aussi de conseils pour égayer votre maison et votre intérieur.

C’est d’ailleurs à votre intérieur que Lidl s’est intéressé avec cette dernière promotion. Ce lampadaire 5 branches devrait en plus, s’accorder à tous les intérieurs. Même s’il est parfaitement design, il s’installera aussi bien dans des décorations modernes que plus rustiques. Et vous permettra d’égayer votre pièce en diffusant sa lumière douce ou intense selon vos envies.

Après une très longue liste de promotions qui ont véritablement créé le buzz, Lidl revient encore en force. Les machines à coudre, les robots autocuiseurs, les appareils de cuisson, ou encore les ustensiles de cuisine ont tous été rapidement dévalisés. C’est une fois de plus ce qui devrait se produire avec cette lampe LED au prix tout doux de 39,99 euros. À ce prix-là, ce n’est plus la peine d’attendre les soldes pour profiter des bonnes affaires. Chez Lidl, ce sont des promotions toute l’année avec des prix calculés au plus juste. N’hésitez pas à faire la comparaison avec des produits similaires. Vous serez une fois de plus, étonné du résultat.

Fidèle à sa politique commerciale, Lidl vous propose toute l’année les meilleurs prix du marché. Alors que ce soit pour votre alimentation, ou pour vos envies de bricolage, de jardinage ou de décoration, rappelez-vous que Lidl est à vos côtés. Découvrez les nouvelles offres chaque semaine dans le catalogue Lidl disponible en ligne et en magasin. Vous pouvez également retrouver un grand nombre d’informations sur le site Internet. Ces pages sont extrêmement fournies. Elles permettent à Lidl de rester en contact permanent avec ses clients. C’est une véritable mine d’informations, de conseils, de trucs et d’astuces. Si vous êtes fan des bons plans, baladez-vous sur la page web de la célèbre enseigne