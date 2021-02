Lidl: Alerte, un nouveau robot de cuisine indispensable à prix super bas arrive dans quelques jours

Lidl fait une annonce fracassante à propos d’un nouvel ami pour notre cuisine. Pas de doutes, il faudra être rapide pour pouvoir se le procurer. Le 15 février prochain, un nouveau robot de cuisine débarque chez Lidl. LDPeople vous dit tout sur ce nouvel ami dont vous ne pourrez plus vous passer.

Lidl dévoile un nouvel indispensable pour la cuisine de ses clients

Lidl fait encore une fois un exploit pour sa clientèle. Comme à son habitude, l’enseigne discount réussi à proposer des produits incontournables à moindre coût. Comme le concurrent du Thermomix, « Monsieur Cuisine », ne sera plus commercialisé, il fallait bien que Lidl trouve un produit qui prenne la relève. C’est donc en se spécialisant dans les coupes que le nouveau robot de cuisine de Lidl voit le jour.

En effet, c’est un blender tout neuf que Lidl proposera le 15 février prochain à ses clients. Pour moins de 40 euros, vous pourrez le faire trôner fièrement dans votre cuisine. Avec lui, ce sont des soupes pour tous les goûts afin de passer l’hiver au chaud qui vous attendent. De la marque Silver Crest, le nouveau robot de Lidl traversera les saisons pour vous concocter smoothies, compotes et veloutés. Efficace et performant, vous pourrez mixer tout en chauffant vos aliments. Utiliser ce blender de Lidl devrait devenir rapidement une seconde nature.

Pour couronner le tout, Lidl ne vous laisse pas seul avec votre nouveau robot de cuisine. Dans le carton d’emballage de ce nouveau produit se trouve en effet un livret de recettes. Ce sont donc un total de 45 recettes qui s’offrent à vous dès l’acquisition de ce nouvel indispensable en électroménager. LDPeople ne peut que vous encourager à noter la date de sa sortie afin d’être dans les premiers servis. Car pour proposer des prix si bas, Lidl mise sur la qualité et non sur la quantité. Le blender sera donc disponible dans la limite des stocks disponibles !

Un blender abordable et performant en toute saison

Ce nouvel robot de Lidl est très facile d’utilisation. Il a 4 modes différents qui correspondent aux 4 types de recettes à concocter. Smoothie, soupe, velouté et compote. De quoi régaler les petits et les grands en toute saison ! Sortie prévue pour le 15 février, il vous restera largement du temps pour savourer de délicieuses soupes et veloutés de légumes de saison. Et pour le reste de l’année, les compotes feront l’affaire en attendant de préparer des smoothies en pagaille pour l’été.

Grâce à Lidl, non seulement cuisiner devenir plus simple mais c’est toute une alimentation équilibrée à portée de main qui s’offre à vous. En effet, bien manger c’est le secret d’une santé de fer. Avec un peu d’exercice au quotidien, vous serez les rois de la plage cet été ! Alors plus d’excuses et ne ratez pas la sortie de ce tout nouveau robot que tout le monde va s’arracher ! Ce serait dommage de passer à côté d’une telle occasion ! De plus, si il n’arrive que le 15 février en magasin, il est déjà disponible sur le site de Lidl !