Lidl: Après les chaussures, un nouveau produit magique dévoilé va tout exploser, n’attendez pas !

La célèbre chaîne de magasins d’origine allemande Lidl semble encore prête à faire la une de l’actualité. Visiblement, les départements commerciaux et publicité de la célèbre enseigne ne savent plus où donner de la tête et multiplient les promotions que vous retrouverez très bientôt en magasin. Peut-être boosté par l’énorme buzz réalisé par leur paire de sneakers, le département marketing de la firme a su profiter de l’occasion pour surfer sur la vague et proposer des offres alléchantes pour le client.

Pour les rares personnes qui n’auraient pas suivi l’histoire des baskets Lidl, nous revenons sur les faits. Il y a un an, était proposée à la direction de la marque une paire de baskets à l’effigie bleu et jaune de la célèbre enseigne Lidl. Comme l’avouait un des responsables du service pub de la marque allemande, personne ne semblait très emballé par le projet à l’époque. L’équipe en place avait donc décidé de tenter l’opération, mais en petite quantité en commandant seulement 2 000 paires de baskets qui seraient vendues aux Pays-Bas et en Belgique.

Il y a quelques semaines, alors que les articles étaient enfin en magasin, une véritable folie s’était produite et les stocks avaient été pillés en seulement quelques heures. Alors que les sneackers étaient vendues au prix de 12,99 euros en magasin, elles s’étaient retrouvées sur le web, et plus particulièrement sur des sites d’enchères, revendues pour 100 fois leur prix, tellement la demande était énorme. Des stars du rap ou des célébrités de la chanson s’étaient emparées du phénomène pour demander aussi, s’il était possible d’acquérir la rare paire de baskets. Un imprévisible succès qui avait mis Lidl au-devant des médias durant de longues semaines.

Aujourd’hui, c’est avec un autre article que la chaîne d’alimentation discount compte réitérer une telle opération. Car en plus de proposer de gros coups commerciaux sur de l’habillement, de l’outillage encore des objets liés au jardinage, Lidl s’est fait une spécialité depuis quelques années de proposer des pièces d’électroménager à des prix défiant toute concurrence. On se rappelera de la machine à coudre semi-professionnelle qui avait été un véritable carton, ou du robot auto-cuiseur concurrent de la marque Thermomix qui était vendu à 399 euros, alors que le produit de la concurrence se négocie à plus de 1 000 euros. Après des appareils de cuisson ou des rafraîchisseurs d’air, c’est avec un autre appareil très tendance que Lidl revient cette semaine pour probablement encore réaliser un gros carton.

Cette fois-ci, il s’agit donc d’un appareil électroménager qu’on appelle défroisseur ou steamer. Un ustensile qui permet de projeter une vapeur d’eau verticale qui a pour but de défroisser les vêtements. Simplement accroché sur un cintre, il vous suffit de projeter la vapeur produite par l’appareil en direction de la pièce de vêtements dont vous voulez faire disparaître les plis et le tour est joué. Pour les pièces les plus délicates de votre garde-robe, ou pour parfaire l’aspect de votre petit chemisier ou de votre plus belle robe avant de partir en soirée, il n’est plus nécessaire de déplier votre table de repassage qui se trouve dans l’armoire, dans le garage ou dans une autre pièce et d’attendre de longues minutes que votre fer à repasser soit enfin chaud. Avec ce petit électroménager pratique proposé par la chaîne de magasins Lidl, vos vêtements seront toujours impeccables et il ne vous faudra que quelques secondes pour leur redonner tout leur éclat.

Ce nouveau gros coup signé Lidl, sera comme d’habitude disponible dans le rayon des bonnes affaires de votre magasin Lidl, généralement dans un coin réservé à cet effet. Une promotion qui sera aussi disponible comme d’habitude dans des stocks limités. Il n’y en aura donc pas pour tout le monde comme chaque fois que Lidl lance une de ses promotions extraordinaires. Ce petit steamer-défroisseur sera vendu au prix de 19,99 euros alors que des appareils de même qualité chez des concurrents se négocient plus souvent au prix de 40 ou de 50 euros. Encore une belle pièce dénichée par les acheteurs de chez Lidl qui vous est proposée en magasin pour cet été et qui sera l’accessoire idéal pour vos vacances. Grâce à ce défroisseur, il vous sera possible d’être parfait ou parfaite en toutes circonstances, et ce, à prix tout doux. La célèbre enseigne allemande d’alimentation à prix discount semble bien ne pas être prête à s’arrêter durant la période estivale, et continue à vous proposer les plus belles offres aux meilleurs prix jusqu’à la rentrée. Même s’il est sûr, que dès septembre, ce sera une nouvelle série de promotions qui arriveront dans les rayons, peut-être en rapport avec la rentrée scolaire ou encore avec des idées à l’approche des fêtes.

Aujourd’hui bien implantée en France, la chaîne de magasins Lidl a réussi à s’étendre aux quatre coins de l’hexagone pour être certaine que vous puissiez trouver une de leurs enseignes tout près de chez vous. En 2020, Lidl, ce sont plus de 1 500 points de vente installés en France et non pas seulement dans les grandes villes, mais parfois aussi à proximité de villages reculés. Donc aucune excuse pour ne pas trouver un magasin Lidl près de chez vous et profiter des promotions extraordinaires que l’enseigne propose toute l’année, aussi bien au rayon alimentation que dans son coin des bonnes affaires. Un espace dans lequel vous trouverez les plus belles pièces à des prix défiant toute concurrence.

Même si le plus gros coup de l’année, en tout cas en matière de publicité et de retombée, aura été l’histoire folle des sneackers signées Lidl à 12,99 euros, l’enseigne n’est pas à l’abri de reconnaître le même succès ou le même engouement avec l’une de ses prochaines pièces. Quand on vous dit que Lidl est réellement à la mode, il ne s’agit pas seulement d’une formule puisque même certaines stars aujourd’hui voudraient bien pouvoir porter des baskets estampillées Lidl. Mais que vous soyez une célébrité ou un inconnu, pour ces sneakers, il faudra encore attendre un peu. Car comme la chaîne de magasins l’a annoncé, elle aurait passé une commande pour proposer à nouveau la pièce historique à la vente. En attendant, pourquoi ne pas profiter des autres offres exceptionnelles signées Lidl pour cet été, mais aussi tout au long de l’année.