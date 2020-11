Lidl, Auchan, Carrefour… rappellent à l’ordre! Plus de 170 produits dangereux pour la santé

Lidl, Auchan ainsi que d’autre enseignes de supermarchés; de la grande distribution ont fait un rappel concernant plusieurs produits , depuis plusieurs semaines…

En effet, certains produits sont classés comme étant dangereux pour la santé des consommateurs, comme les denrées alimentaires contenant du sésame.

Depuis environ 10 ans, les consommateurs utilisent les graines de sésame dans un but d’améliorer la circulation du sang et afin de lutter contre la nervosité, participer à l’amélioration du sommeil et bien d’autres avantages potentiels encore Lidl.

Mais les autorités sanitaires françaises rappellent à l’ordre malgré les bienfaits de cette graine.

En effet cette dernière incorpore une substance chimique très toxique que l’on appelle l’oxyde d’éthylène et qui sont très nocives à cause de leur contenance en pesticides.

En effet depuis 2014 le Circ les classe parmi les agents cancérogènes pour l’homme.

Et les clients de supermarchés sont rappelés par de nombreuses enseignes pour rapporter les produits par Lidl, Picard ou encore Auchan En effet, c’est plus de 170 produits qui sont concernés par ce rappel.

Le 9 septembre a démarré cette opération exceptionnelle, afin que les clients ayant acheté de produits contenant des graines de sésame, les ramènent au supermarchés ou s’en débarrassent. Ces graines sont principalement celles venant d’Inde qui sont contaminées par l’oxyde d’éthylène.

Voici quels sont les denrées concernées par ce rappel : les crakers de parmesan, les barres granolas de Supernature, le mélange Mexicain de chez Ducros, le chocolat Excellence sésame grillé de chez Lindt, ou encore les biscuits sésames de Gerblé.

Il ne faut donc pas hésiter à rapporter aux magasins concernés ces produits dès lors que vous les trouvez chez vous, ainsi vous pourrez être remboursés, même si vous ne détenez pas ou plus de ticket de caisse.

Et, la Commission européenne révèle que les teneurs en oxyde d’éthylène des produits contrôlés sont plus de mille fois supérieurs à la limite maximale de résidus de 0,05 mg/kg applicable à l’oxyde d’éthylène, conformément au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil. Il y a un fort risque pour la santé humaine.

« De tels niveaux de contamination représentent un risque grave pour la santé humaine », pointe la Commission européenne dans son règlement d’exécution datant du 22 octobre 2020.

Elle précise aussi qu’«à ce stade, les autorités n’ont pas connaissance de signalement d’intoxication de consommateur à l’oxyde d’éthylène dans le cadre de la gestion de l’alerte ».

L’enseigne Picard et Lidl, qui a été interpellée par les consommateurs et qui commercialise certains des produits concernés, a souhaité rassurer ses clients : « Il n’y a pas de risque pour la santé lors d’une consommation ponctuelle à faible dose. Nos produits contiennent un faible pourcentage de sésame. »

Les consommateurs sont même invités à consulter une liste afin de vérifier s’ils détiennent un des produits concernés par le rappel Lidl.