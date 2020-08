LIDL Canicule : Un rafraîchisseur d’air à prix dérisoire, n’attendez pas !

LIDL: L’été est là mais avec lui ce ne sont pas que de bonnes nouvelles qui arrivent. En effet, les chaleurs de l’été peuvent vite devenir un handicap. Comment se rafraîchir sans se compliquer la vie ? Pour se rafraîchir de façon efficace, il est temps de faire une croix sur les ventilateurs. Brasser de l’air chaud ne résout pas le problème des fortes températures pour tout le monde. Mais l’installation d’un climatiseur n’est pas à la portée de tous non plus et il connaît également quelques points négatifs. L’idéal est alors d’opter pour un rafraîchissement ambiant performant grâce au rafraîchisseur d’air. Et nous allons vous présenter celui de LIDL qui fait un véritable carton.

Le rafraîchisseur d’air LIDL va vite prendre la tête de ses ventes

Depuis le 30 juillet dernier, LIDL met en vente un rafraîchisseur d’air que tout le monde s’arrache. En effet, l’enseigne est la championne pour proposer des objets indispensables à des prix défiants tout concurrence. Elle remet donc le couvert cet été avec un rafraîchisseur d’air de compétition pour seulement 19,89 euros. Non, vous ne rêvez pas, il s’agit bel et bien du prix de cet objet qui pourrait sauver votre été. Car grâce à lui, finit les fortes chaleurs au domicile. Vous aurez à disposition de quoi faire baisser la température en toute circonstance et pour presque rien. Les caractéristiques de ce rafraîchisseur d’air sont parfaites pour profiter d’un peu de fraîcheur que nous recherchons par tous les moyens une fois l’été installé.

Le petit dernier du catalogue de LIDL ne peut que vous séduire. Voici la liste de ses atouts techniques pour vous convaincre. Et notez également que son prix est le plus bas du marché pour de telles caractéristiques.

système de filtre breveté

système de réservoir breveté

7 W

7 heures d’autonomie

1 mètre de fil d’alimentation

700 ml de capacité

aucun produits chimiques

prise USB-C

7 couleurs pour une lumière d’ambiance LED

Un objet incontournable de l’été à prix mini

Pour seulement 19,89 euros, comment se priver d’un tel bijoux ? Si il ne contient aucun produits chimiques, c’est que l’appareil utilise de l’eau pour diffuser de la fraîcheur dans les pièces où vous le placerez. Certes, il est plus petit que ses concurrents. Mais à un tel prix, vous pourrez en mettre plusieurs dan différentes pièces et aucun des membres de la famille ne pourra plus se plaindre de la chaleur chez vous.

LIDL a toujours des bonnes affaires à proposer en magasins. En effet, ce n’est pas pour rien que le slogan de l’enseigne est « Le vrai prix des bonnes choses ». Avec son rafraîchisseur d’air, LIDL peut être sûr de convaincre de nombreux clients à se laisser tenter. L’enseigne LIDL gagne de plus en plus la confiance de ses consommateurs grâce à ce qu’elle représente pour la France aujourd’hui. Car l’enseigne Lidl France équivaut à 25 plateformes logistiques, plus de 1550 supermarchés et 30 000 collaborateurs. De quoi rassurer tout le monde lorsque les prix affichés semblent trop petits pour permettre d’espérer de la qualité.

Les objets sont de plus en plus nombreux au catalogue et tous plus utiles les uns que les autres. Et surtout, à chauque fois, ce sont les prix les plus bas du marché. Cependant, les stocks ne sont pas énormes et il faudra faire vite pour profiter des dernières nouveautés. À commencer par ce petit rafraîchisseur d’air, idéal pour lutter contre les chaleurs de l’été.