Lidl : catastrophe en rayon si vous avez acheter du jambon Label Rouge il ne faut surtout pas le manger !

Les rappels produits sont malheureusement devenus monnaie courante et malheureusement pour eux et pour les consommateurs, Lidl n’échappe pas à règle et doit aussi rappeler des produits dangereux. C’est d’autant plus important que le nombre de consommateurs allant Lidl ne cessent d’augmenter. La crise et le pouvoir d’achat réduit des français n’y est pas étranger. Mais revenons au problème de ce rappel produit de jambon cuit Label Rouge.

Nouveau rappel massif Label Rouge chez Lidl !

TF1 info est affirmatif : le hard discounter allemand a procédé à une grande campagne de rappel pour du jambon cuit supérieur découenné Label Rouge de la marque Saint Alby.

De la listeria dans le jambon cuit découenné

Un contrôle effectué par la marque Lidl en interne a en effet révélé la présence de la Listeria monocytogenes dans ce type de jambon Label Rouge.

Les individus qui « présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invités à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation », détaille le site gouvernemental.

Informations sur le produit rappelé par Lidl

code-barres 20057626,

numéro de lot 0421400006

date limite de consommation au 12/06/2022.

Si vous êtes concerné par un des lots incriminé, il faut le ramener au plus vite en magasin. Aller au Lidl le plus proche de chez-vous dès que possible. Bien sûr, ne consommez pas, surtout pas ce jambon cuit Label Rouge. Encore pire, si vous avez consommé ce jambon, prenez rendez-vous avec votre médecin pour bien vérifier votre état de santé.

Jambon dangereux dans votre magasin

Ce sont des magasins Lidl des régions Bourgogne Franche-Comté et du Grand Est. Lidl avait en rayon ces jambons cuit découennés de label rouge du 23 au 24 mai 2022.

Attention si vous avez acheter du jambon chez Lidl, votre santé pourrait être en danger. Lidl rappelle les produits car contaminés à la Listeria.

La croissance de lidl ralentie et des français refroidis

Ce rappel produit est catastrophique pour la marque Lidl. Les magasins allemands avaient réalisé de belles progressions en matière de part de marché. Avec la crise, de plus en plus de français vont acheter les produits alimentaires chez lidl pour payer moins cher.

Le jambon pourrait faire peur aux consommateurs

Mais une contamination du jambon à la listeria, c’est un sacré coup de froid pour des consommateurs nouveaux et totalement fidélisés à ces magasins nouveaux pour eux. Un vrai coup de froid. Espérons que cela ne va pas entacher l’image de Lidl.

Contrôle interne de Lidl

En effet, rappelons que c’est un contrôle interne de Lidl qui a conduit à ce rappel produit. Pas un contrôle de la part des autorités sanitaires. Cela montre le sérieux du hard discounter qui devrait finalement inspiré confiance aux consommateurs.

Regardez bien vos produits et numéros de lots

Dans le contexte actuel, que vous soyez client de Lidl ou d’un autre hypermarché, nous vous conseillons de prendre l’habitude de noter les numéros de lots de sproduits alimentaires. Ainsi, vous êtes beaucoup plus réactif en cas d’alerte sanitaire.

Chez LDPeople, nous sommes convaincus que Lidll est une marque sérieuse. Mais faites bien attention tout de même.

Habituellement, la marque Saint Alby et le jambon cuit découenné Label Rouge est de qualité. Alors espérons que ce sera le dernier scandale pour cette marque et aussi pour le jambon en général tant c’est un produit demandé par les gens en général. Les apéros estivals approchent alors ne nous privez pas de jambon s’il vous plait.

Mais revenons à l’essentiel : faites attention à ces lots