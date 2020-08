Lidl: Ce nouvel appareil électroménager à prix cadeau que tout le monde s’arrache! Super affaire!

Lidl n’est pas seulement une enseigne d’alimentaire à prix discount : l’enseigne propose également des appareils à des prix défiant toute concurrence et c’est le cas avec ce gril. Explications.

Un appareil fonctionnel et à prix doux

Chaque semaine, le catalogue Lidl propose des appareils innovants pour un tout petit prix. C’est à nouveau le cas avec ce gril. En effet, le 30 juillet dernier, le magasin a mis en vente un gril 3 en 1 ultra pratique, compact, et permettant de gérer un grand nombre de types de cuissons différents et comme toujours le prix est imbattable. Cet “rôtisserie” est vendue au prix de 39.00 euros, un montant qui vous permet d’économiser sur une pierrade, un gril et un toaster à sandwichs puisqu’il permet de faire les trois en même temps.

En plus clair, vous pouvez l’utiliser pour cuire vos viandes et vos légumes pour faire par exemple des aubergines grillées, un gratin à la tomate-mozzarelle ou encore pour faire des paninis, des burgers, des croques monsieurs pour vos soirées Netflix ou enfin, vous pouvez l’utiliser pour un repas convivial en le plaçant au milieu de la table comme une plancha ou une pierrade. Ce type d’appareil est idéal car il permet d’éviter un ajout trop important de matière grasse, ce qui est pas mal pour la santé.

Lidl ose tout, et ça fonctionne

Il faut dire, l’enseigne est surtout réputée pour ses opérations commerciales coup-de-poing. En effet, on se souvient notamment de la toute première, c’était en 2019 avec le fameux Monsieur Cuisine Connect, la copie conforme ou presque du fameux Thermomix. Presque, car son prix n’est pas du tout le même ! 359 euros pour celui de Lidl contre 1299 pour l’original. Ces ventes événementielles, le magasin en organise à jet continu pour attirer la foule dans ses supermarchés, et ça marche plutôt très bien.

Ptn j’ai craqué 120€ quand même pic.twitter.com/UeLcbyG8OT — Hassan 🐊 (@Hassan_5k) June 30, 2020

Plus récemment, Lidl a fait sensation sur les réseaux sociaux en proposant une série de vêtements à la marque et aux couleurs de son enseigne : “Vous êtes le plus grand fan de Lidl ? Montrez-le et habillez-vous avec notre propre collection” pouvait-on lire sur la publicité. Ainsi, des sneakers, claquettes, chaussettes, et tee-shirts floqués du logo et aux couleurs bien distinctes de la chaîne, rouge jaune et bleu, sont affichés à des prix allant de 0,99 euros à 12,99 euros. En vente depuis avril en Belgique, ces produits ont d’ailleurs été rapidement en rupture de stock. A tel point que certains produits flambent en revente sur eBay : 1200 euros au maximum.