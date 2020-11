Lidl : Ce nouvel appareil indispensable à prix cadeau que vous allez vouloir absolument

Comme vous le savez sûrement, Lidl publie régulièrement des offres intéressantes si vous souhaitez acheter des produits pour la maison. Aujourd’hui, nous allons vous parler de votre prochain appareil électroménager indispensable : un mini four/grill.

Le mini-four parfait pour vous

Lidl a une fois de plus révolutionné la cuisine avec sa nouvelle offre a un prix bon marché. En effet,l’enseigne allemande est entré pour concurrencer les grandes marques d’appareils électriques avec son four électrique capable de griller et rôtir n’importe quel produit sans prendre beaucoup de place. Idéal pour des petits appartements ou lorsque l’on manque de place dans sa cuisine pour un énorme four, ce modèle de chez Lidl de la marque Silvercrest et vendu à seulement 59,99€ fera parfaitement l’affaire.

D’ailleurs, si vous ne savez pas encore, nous vous rappelons, que le mini-four Lidl, possède plusieurs fonctionnalités comme le programme grill, chaleur tournante, tournebroche. Il est également équipé d’une grille, d’une plaque de cuisson ainsi que de 2 pinces et tournebroche. Son isolation est complète, puisqu’elle possède une double porte vitrée avec éclairage intérieur et une veilleuse de contrôle. De plus, il est fabriqué en acier chromé et inoxydable, avec silicone, verre, fer, ABS, PBT et PC.

Le fameux robot Monsieur Cuisine

Mais si un produit Lidl se démarque, c’est son célèbre robot culinaire Monsieur Cuisine Connect . L’appareil a une puissance de 1200 watts (W) et un poids de 10,6 kilos. Il dispose d’un écran tactile, du Wi-Fi pour télécharger des recettes, d’une liste de favoris pour enregistrer vos favoris, de trois programmes automatiques (pétrir, cuire à la vapeur et faire sauter), 10 vitesses et une fonction turbo.

Le Monsieur Cuisine Connect dispose de sept accessoires : ensemble de couteaux, fouet, plateaux vapeur, grand gobelet amovible en acier inoxydable, couvercle avec trou de remplissage, spatule et panier de cuisson. Il vous permet de cuisiner des soupes, des sauces, des smoothies, des légumes, de la viande, des pâtes, du poisson, de la confiture et de la pâte à gâteau, entre autres plats.