Lidl: Ce produit super luxe parfait pour les fêtes de Noël à prix cassé, n’attendez pas!

Comme à son habitude, Lidl casse les codes. Et cette fois-ci la chaîne allemande propose un produit de luxe à prix cassé parfait pour les fêtes de Noël. Explications.

La truffe, un met d’exception

La truffe est un champignon rare, qu’il est difficile voire impossible de cultiver selon les variétés. Bannie pendant un certain temps et notamment durant l’ensemble du Moyen-Age, elle fit son entrée à la table des têtes couronnées sous François Ier pour ne plus jamais la quitter. En effet, aujourd’hui elle fait partie de notre patrimoine gastronomique et est bien implantée sur notre territoire. Si on peut la retrouver aussi bien dans le Nord-Est que dans le Sud, il faut dire qu’il y a plusieurs variétés. On distingue notamment la truffe noire du Périgord, la très prisée truffe blanche d’Alba ou encore la truffe de Bourgogne.

La truffe plaît de plus en plus ! En effet, on a la retrouve sur la carte de nombreux restaurants, dans des recettes de pâtes, de croque-monsieur, de viandes mijotées et parfois même dans des desserts. Grâce à ses arômes naturellement concentrés, la truffe s’utilise avec parcimonie ; quelques lamelles ou brisures suffisent à parfumer un plat. Il en va de même pour toutes les huiles, les sauces et autres condiments qui contribuent à démocratiser le diamant noir.

Vous en rêviez ? Lidl l’a fait

Il faut dire que pour les fêtes de Noël, toute la famille aime se régaler avec des produits d’exception. C’est peut-être l’un des seuls jours de l’année, qu’on peut se faire plaisir et qu’on peut se le permettre. Que ce soit du foie gras, du caviar, du Saumon ou encore de la truffe, ce jour-là est un jour de fête. Malheureusement, ses mets ont un coût et parfois ils restent difficilement abordables lorsqu’on a un budget un peu plus serré. Heureusement pour vous, nous vous avons déniché la perle rare puisque nous avons trouvé des truffes à moins de 10 euros.

D’une perle noire à une autre… Après le caviar, Lidl démocratise la truffe. Quel flair ! pic.twitter.com/YN19lUb8ub — jean-philippe Gallet (@Jeanphigallet) December 3, 2018

La célèbre chaîne de supermarchés allemande, Lidl, possède une marque privée spécialement dédiée à ses produits gourmands. Deluxe rassemble une grande qualité dans ses produits à un prix assez bon par rapport à des produits similaires que vous pouvez trouver dans d’autres supermarchés. Si vous souhaitez vous faire plaisir à un bon prix, vous ne devez pas manquer ces produits. Parmi ces produits, on retrouve le fameux caviar à moins de 10 euros mais aussi de nombreux produits à base de truffe :