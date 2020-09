Lidl : Cet aspirateur vapeur pour le sol, à prix dérisoire, n’attendez pas pour le découvrir, stocks limités

Une fois de plus, Lidl s’apprête à créer l’événement avec un nouvel article électroménager qui va vite vous devenir indispensable. La célèbre enseigne allemande continue donc ses offres exceptionnelles dans son rayon dédié à l’équipement de votre maison.

La chaîne de grande distribution est connue pour son alimentation à prix défiant toute concurrence, et elle est aussi devenue un rival commercial sérieux pour les revendeurs de petits appareillages électriques. Après avoir fait le buzz, avec des robots multifonctions qui ont connu un énorme succès ou avec des appareils de cuisson à des prix minis, aujourd’hui Lidl revient avec un accessoire pour l’hygiène de votre intérieur. Un produit qui sera disponible à la vente dès le 17 septembre dans tous les magasins.

Lidl

Cette dernière trouvaille est un nettoyeur de sol 3 en 1. Comme souvent ces offres inédites seront réservées aux clients les plus réactifs. En effet, seuls 10 000 unités de ce produit seront mises sur le marché dans les prochains jours. Une politique commerciale qui permet à Lidl de proposer des prix battant toute la concurrence. Alors que cet appareillage est souvent vendu beaucoup plus cher, le champion du hard discount affichera pour ce nettoyeur, un prix de 149 euros !

Cet appareil vous permettra d’avoir des sols impeccables chez vous. Capable de nettoyer d’aspirer et de sécher votre sol, il convient à toutes les surfaces. Très efficace aussi bien sur du parquet, que de la moquette, du carrelage ou encore sur les sols stratifiés, cet article de la marque Silvercrest deviendra votre allié pour une hygiène parfaite.

Allant dénicher la saleté jusqu’au plus profond de vos revêtements de sol, ce nettoyeur vous facilitera grandement la vie. Fini le temps de jeter de l’eau sur le sol, de frotter pendant des heures. Plus besoin non plus de vous baisser pour récupérer l’eau souillée et de passer de longues minutes au séchage de votre intérieur. Avec cet appareil 3 en 1, c’est un résultat garanti sans effort et des sol immaculés avec une grande facilité.

Après les machines à coudre, les batteries externes pour le rechargement de votre portable ou encore les grills de cuisson d’une puissance de 2000 watts, Lidl revient avec un must de l’électroménager qui devrait une fois de plus rencontrer un joli succès. Un nouveau gros coup, signé Lidl, qui sera comme d’habitude disponible dans le rayon des bonnes affaires au centre de votre magasin. Une promotion disponible comme de coutume, dans des stocks limités ! Il n’y en aura donc pas pour tout le monde et il ne faudra pas hésiter au risque de passer à côté de l’occasion.

Avec plus de 1500 points de vente installés en France, difficile d’imaginer de ne pas trouver la célèbre enseigne près de chez vous. Un nombre de succursales qui devrait d’ailleurs augmenter dans les prochains mois, car le géant Allemand de la distribution prévoit de gros investissements en France jusqu’en 2022. Deux années qui devraient être consacrées par le roi des bonnes affaires à la création de nouvelles surfaces de vente principalement dans l’ouest et dans le sud de la France. Une bonne nouvelle en ces temps de crise, et de jolies perspectives commerciales pour l’un des acteurs incontournables du marché de l’alimentation dans l’Hexagone.

Mais comme on peut le constater, Lidl a réussi au fil des années à diversifier ses offres avec ce rayon électroménager qui rencontre un vif succès. Un espace de vente dans lequel le champion des bonnes affaires n’hésite d’ailleurs plus à mettre d’autres types de produits à la vente. On se rappelle d’ailleurs de l’immense succès remporté par les sneakers à l’effigie de la marque Lidl qui avait réalisé un buzz incroyable lors de sa mise sur le marché aux Pays-Bas et en France. Une paire de baskets, vendue 12,99 euros, qui s’était vite retrouvée sur les sites d’enchères en ligne pour 10 fois leur prix. Un produit qui devrait bientôt se retrouver dans les rayons de vos magasins. En effet, les responsables de la chaîne ont annoncé il y a quelques semaines avoir repassé commande de ces célèbres baskets qui doivent arriver prochainement près de chez vous.

Lidl s’est même essayé dernièrement à la parfumerie avec un très joli succès. En proposant un parfum identique à son produit de luxe, vendu 10 fois moins cher, ce flacon avait également connu l’engouement du public. Une enseigne qui a donc décidé de surprendre ses clients tout au long de l’année avec des offres promotionnelles inédites du 1er janvier au 31 décembre. Avec Lidl, ce sont un peu les soldes tous les jours.

Si la concurrence semble connaître des temps difficiles, Lidl continue son expansion en France et a déjà investi 4,5 milliards d’euros pour l’élargissement de ses magasins depuis 2012. La direction française de la chaîne de hard discount se félicite d’ailleurs des résultats de 2019. Lidl représente aujourd’hui plus de 6 % de part de marché en France comme il l’espérait ” Cela fait 3 ans que Lidl investi massivement dans la publicité pour améliorer son image de marque. Cela paye. Les consommateurs sont aujourd’hui, fiers d’aller chez Lidl, ce qui n’était pas le cas il y a 5 ans ” analyse Laurent Thoumine, un expert du secteur dans le journal Capital.

Une expansion qui devrait ne pas s’arrêter là, avec l’ouverture prochaine de 50 nouveaux magasins avant la fin de l’année 2022. Des surfaces de vente qui sont également en train d’évoluer, notamment par leur taille en offrant de plus en plus de superficie. Il faut bien avouer qu’avec l’élargissement de leur gamme, Lidl manque de place !

Le succès rencontré par le rayon électroménager et bonnes affaires représente donc aujourd’hui pour Lidl une part importante de leur chiffre d’affaires. Avec sa marque Silvercrest, l’enseigne a réussi à proposer des produits de qualité qui reprennent tous les standards de leurs concurrents aux marques dites plus prestigieuses. Offrant les mêmes garanties de satisfaction et les mêmes fonctionnalités, les produits Silvercrest rentrent dans le top des ventes du petit électroménager.

Une tendance qui ne devrait pas s’inverser avec ce nouveau nettoyeur 3 en 1 disponible dans quelques jours dans les succursales du géant Allemand de la grande distribution. Rendez-vous donc en magasin pour découvrir cette dernière offre exceptionnelle dont vous ne pourrez certainement plus vous passer !