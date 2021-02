Lidl: Cet ustensile de cuisine indispensable à moins de 10 euros qu’il vous faut absolument

Tout au long de l’année, Lidl propose des ustensiles de cuisine à prix défiants toute concurrence. Dans cet article, la rédaction de LD People a décidé de vous parler de ce nouvel accessoire mis à disposition par la chaîne allemande : un mini-hachoir électrique. Explications.

Le mini-hachoir qu’il vous faut absolument

Comme vous le savez sûrement, Lidl tente une percée dans le monde de la cuisine. Mais pas pour des recettes non, pour des robots ou des accessoires à un petite prix. Entre le gaufrier, le grille-pain ou encore le célèbre Monsieur Cuisine, la chaîne de magasin allemande fait sensation auprès de tout le monde. Et justement, cette fois-ci nous allons vous présenter le mini hachoir qui vous facilitera la vie. A partir du 15 février prochaine, vous allez pouvoir hacher tous les ingrédients pour cuisiner.

Disponible en trois coloris : vert, gris ainsi que blanc, vous allez pouvoir l’utiliser pour hacher des herbes, des échalotes, de l’ail ou même des légumes. Mieux encore, il sera capable de faire de la glace pilée pour boire un bon mojito. Son embout batteur pour crème chantilly vous permettra également de faire une crème fouettée sans aucun problème. Et en plus de cela, tous les accessoires sont lavables au lave-vaisselle. Pour avoir ce petit accessoire, il faudra débourser 9.99 euros. Pas mal non ?

D’autres ustensiles de cuisine pour vous

Si le hachoir va faire sensation dès la semaine prochaine, vous pouvez encore trouver plusieurs autre ustensiles. En effet, le mixeur vintage de Lidl est toujours et encore commercialisé. Pour 9,99 euros, il est disponible en trois couleurs et est produit par la société SilverCrest, qui fabrique la plupart des appareils Lidl. Il a une puissance de 350 W et dispose d’une lame en acier inoxydable de haute qualité et d’un pied mélangeur amovible.

Mais ce n’est pas tout, le set de couteaux multicolores Lidl est aussi encore disponible. Vous trouverez ainsi, un couteau à pain, un couteau de cuisine, un couteau polyvalent et un couteau à légumes pour un prix de 7,99 euros. Vous pouvez également le combiner avec le bloc à couteaux de la même collection, qui est disponible en trois couleurs pour un prix de 7,99 euros. La rédaction de LD People en a profité pour acheter l’un ou l’autre ustensile et vous ?