LIDL cette machine géniale, indispensable pour gardez vos aliments plus longtemps à prix cadeau

LIDL commercialise une nouvelle machine qui va permettre de conserver les aliments sur la longue durée. Cet appareil promet de faire une fois de plus le buzz.

Quand on fait ses courses, les clients ont légèrement tendance à acheter de grosses quantités. Ainsi, si toute la nourriture n’est pas mangée assez vite, certains produits s’abiment ou se périment, ce qui est dommage. C’est du gâchis et une partie des aliments partent alors à la poubelle, ce qui est dommage dans un contexte de crise économique pour de nombreux Français. Il faut gérer au mieux les dépenses du ménage. Un appareil va résoudre ce problème. Ainsi, chaque semaine, les magasins LIDL commercialise des appareils à des prix très compétitifs.

Un appareil à mettre sous vide pour garder les aliments

Peu de personne jusqu’à présent ont déjà utilisé un appareil à mettre sous vide. Il s’agit d’un système qui enveloppe les aliments dans des emballages plastiques, quelquefois réutilisables, en expulsant l’air. Ainsi, le produit ne pourra pas s’oxyder et se conservera beaucoup plus longtemps et évitera de finir à la poubelle. Depuis le 12 novembre dernier, ce produit très pratique est en vente dans les magasins de l’enseigne LIDL.

Cet appareil est commercialisé à un tarif très intéressant : moins de 30€. Ainsi, pour l’acheter, il ne faudra débourser que 27,99€. En général, on peut trouver ce genre de machine à au moins 60€ dans la plupart des autres revendeurs. A noter que cette machine vendue par LIDL est garantie sans aucun BPA. Celle-ci donne la possibilité de cuire la nourriture sous vide et de fermer hermétiquement les emballages. Il est aussi muni d’un joint de rechange, un rouleau de film de 3 mètres de long mais aussi 3 adaptateurs pour valve de vide.

Lidl : De quelle manière cuire les aliments sous vide ?

Peu de personnes ont déjà pratiqué une cuisson sous vide. Depuis un certain temps, différents livres et restaurants mettent en avant cette technique de cuisson lorsqu’ils imaginent des recettes. Ce système est assez simple. Pour cuire sous vide, il faut mettre la nourriture sous vide et la cuire à basse température, bouillon, vapeur ou bien bain-marie. Il ne faut pas faire de cuisson forte à la poêle ou au four. Cette méthode permet de cuire tous les d’aliments : légumes, viande, fruits mais aussi poisson. Il est possible d’ajouter des épices à l’intérieur pour augmenter les saveurs.

Pour finir, elle a pour avantage de ne pas les brûler et de garder l’ensemble des qualités nutritionnelles du produit. Les clients intéressés ne devront pas traîner. En effet, pour ces opérations spéciales, les ruptures de stock sont très rapides. LIDL n’en est pas à son coup d’essai. Ainsi, chaque vente rassemble des centaines de personnes dans les magasins. Les équipes marketing savent choisir des produits qui vont marcher. Les clients postent même des photos lorsqu’ils font la queue devant les magasins. De la publicité gratuite pour l’enseigne qui capitalise là-dessus.