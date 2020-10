Lidl: conservez votre ligne avec ce nouvel accessoire indispensable à moins de 8 Euros, Pourquoi se priver !

Lidl fait en ce moment un énorme buzz avec son nouvel accessoire minceur. Pour la modique somme de 8 euros, cet article promet de vous permettre de garder la ligne. Incroyable ! Découvrez-le au plus vite.

Pas question de prendre du poids cet hiver ! On compte déjà quelques kilos en plus à cause du confinement et de la fermeture des clubs de sport. Mieux vaut ne pas afficher une dizaine de plus sur la balance.

Lidl: Pour rester en forme, gardez un œil sur votre balance !

Lidl intervient ici à point puisque l’enseigne de discount allemande propose justement à ses clients un magnifique pèse-personne. Vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas surveiller votre poids. Si vous désirez rester en forme, vous devez en effet garder un œil sur la balance. En cas de prise de poids, vous pouvez rapidement rectifier le tir.

Prise de masse graisseuse ou de masse musculaire ?

Pour ne pas grossir, il est préférable de suivre plusieurs tactiques en même temps. Evidemment il faut faire attention à sa silhouette. Si vous n’arrivez plus à entrer dans vos pantalons, il y a peut-être une raison. Mais les choses ne sont pas aussi simples qu’elles n’y paraissent. Car vous pouvez aussi avoir pris non pas de la masse graisseuse, mais de la masse musculaire.

Vous l’aurez compris, pour garder la ligne, il faut intégrer dans son quotidien quelques réflexes pour observer attentivement les évolutions de son corps. C’est ici que la balance entre en jeu. Vous pouvez vérifier votre silhouette à l’œil nu et de manière plus précise grâce à un pèse-personne.

Un conseil : veillez à toujours utiliser la balance le matin à jeun.

Pour adopter la routine de la balance, rien de compliqué. Il suffit de placer l’appareil en évidence dans la salle de bain. Un conseil : veillez à toujours utiliser la balance le matin à jeun. Toutes les balances ne se valent pas. Alors le plus important réside dans le choix de l’appareil.

Le pèse-personne « Step On » vendu par Lidl a l’avantage d’être de grande qualité. Il supporte une charge pouvant aller jusqu’à 180 kg. Il affiche également les poids en kg, lb ou st. Ce n’est pas tout ! Ce pèse-personne surpasse beaucoup de ses concurrents grâce à ses 4 capteurs. Ils permettent de calculer le poids avec une précision redoutable.

Comment utilisez ce pèse-personne ? Lidl veut vous simplifier la vie. Vous n’avez qu’à monter dessus et votre poids s’affiche sur l’écran LCD. Il n’y a aucun bouton à utiliser, c’est automatique ! Et comme Lidl a pensé à tout, le paquet contient même une pile. En noir ou en blanc, cet appareil est garantit 3 ans. Pour 7,99 euros, ce pèse-personne se trouvera dans les rayons des magasins Lidl dès le 8 octobre.

Alix Brun