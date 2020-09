Lidl continue de faire le buzz et sort pour la rentrée des tenues de la très chic Brigitte Macron !

Après les parfums de luxe, les objets de décoration, les lampadaires design, l’enseigne allemande du hard discount s’attaque cette fois à la garde-robe de la Première dame de France. Dans ses rayons, les consommateurs pourront trouver un pantalon très similaire à celui de Brigitte Macron !

Brigitte Macron a toujours été encensée pour sa classe exemplaire. En matière de mode, la Première dame de France n’a rien à envier aux fashionistas. Alors, quand les clientes de Lidl ont appris que l’enseigne de hard discount allemande sortait un jegging qui ressemblait comme deux gouttes d’eau à celui que Brigitte Macron portait en décembre 2017 pour le sommet pour le climat « One Planet Summit », ce fut l’affolement général sur la toile !

Lidl



Ce jegging porté par Brigitte Macron, c’est un pantalon en cuir moulant et le message publicitaire de Lidl c’est de porter une tenue audacieuse et stylée ! C’est une pièce plutôt s*xy puisqu’il met en valeur les jambes mais également la taille si on le porte avec une large ceinture. Lidl mettre en vente son propre modèle dès le 7 septembre et comme d’habitude, il n’y en aura pas pour tout le monde !

Le prix annoncé est de 7,99€ pour des tailles allant du 36 au 48. Bien sûr, ce n’est pas un jegging en cuir mais en matières synthétiques. Il est composé de polyester à 100% avec un devant polyuréthane, 65% viscose et élasthanne. Au dos, c’est 30% polyester et 5% d’élasthanne (LYCRA) au dos. Le plus qui ravira les consomatrices soucieuses de l’environnement ? La fibre utilisée est fait de viscose Ecovero : cette viscose ne vient pas du pétrole mais du bois issu de plantations forestières respectant les normes requises.

Sans s’en vanter du tout ni le crier sur tous les toits, Brigitte Macron est une femme de goût qui a le respect de l’industrie de la mode. D’ailleurs, le 24 février dernier, pour l’ouverture de la fashion week à Paris, Brigitte Macron et Emmanuel Macron ont invité à l’Elysée 150 personnalités de la mode. La Première Dame les a reçu dans un magnifique fourreau blanc Louis Vuitton.

Le site fashionnetwork.com avait relaté l’événement et surtout, le discours du chef de l’Etat dans un contexte de crise sanitaire : “Alors que vous êtes en train de mettre la touche finale, et que vous subissez sans doute du stress, partageons ce soir quelques instants de détente, d’innocence et d’insouciance”, aurait lancé le Président de la République à ses convives, français mais aussi étrangers : “Votre présence ici ce soir est la plus belle preuve que Paris reste l’un des centres de la jeune création et de la mode éco-responsable. Cette capacité à entretenir un dialogue permanent entre différentes cultures et différents contextes est, je crois, exactement ce dont notre monde a besoin aujourd’hui.” Ce soir-là, certains professionnels auraient dit que Brigitte Macron surpassait largement la Reine Elisabeth II. C’est une évidence, notre Première dame est devenue l’idole des créateurs de mode !