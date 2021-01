Lidl : exceptionnel, incroyable, une crème hydratante est disponible à un tarif imbattable !

Durant toute l’année, l’enseigne Lidl arrive à créer l’évènement en commercialisant des produits très attractifs à des prix cassés. C’est une nouvelle fois le cas avec une nouvelle crème hydratante qui fait le buzz. Les clients devraient être au rendez-vous. LdPeople vous explique tout !

Les consommateurs français se sont vraiment habitués à bénéficier de belles offres en allant dans les points de vente de Lidl. Ainsi, on peut souvent des produits très intéressants dans les magasins, mais il faut être réactif car ces produits sont en quantité limitée et partent très vite. Lidl connaît depuis plusieurs années un beau succès avec des produits très séduisants qui s’écoulent très vite.

Lidl : des produits attractifs à des prix réduits

Ainsi, c’est en regardant les promotions de Lidl que l’on découvrir souvent des produits avec des prix intéressants. On pense, bien sûr, aux chaussures ou aux robots de cuisine qui se vendent comme des petits pains. Avec la crise, les consommateurs ont vu leur pouvoir d’achat se réduire et pouvoir acheter ces produits à des prix réduits est une bonne chose. Pourtant sur ce segment d’autres enseignes commencent aussi à se positionner comme la chaîne de magasins Action.

Lidl : une stratégie marketing efficace

La spécificité de Lidl, c’est qu’en se plaçant sur les prix bas, ils proposent des produits de marque qui font un carton. La stratégie marketing fonctionne très bien. Dernièrement, la commercialisation de chaussures de sport ont fait un vrai carton. Les quelques modèles vendus sont partis en quelques minutes et ont même été vendus sur les sites de produits d’occasion à des tarifs beaucoup plus élevés qu’en magasin. Mais, il y a peu de temps, c’est en proposant une crème hydratante que l’enseigne a fait parler d’elle et a réussi à créer le buzz. Ainsi, les consommateurs ont été très étonnés que Lidl vende une crème si réputée. Dans ce genre de cas, les produits se vendent très vite. Il faut savoir anticiper la commercialisation pour être sûr d’en avoir.

Un produit qui constitue un excellent rapport qualité / prix

La fameuse crème hydratante commercialisée par Lidl constitue un excellent rapport qualité/prix. Il s’agit d’un produit hydratant Cien Nature qui est fameux dans le secteur de la cosmétique. L’atout principal de ce produit est son prix qui est cassé. En effet, la crème ne coûte que 2,29€. Une vraie affaire. Lorsque l’on fait une rapide comparaison avec d’autres produits équivalents, Lidl est très bien positionné et frappe encore un grand coup.

Les équipes marketing font vraiment un travail remarquable. D’ailleurs, lorsque l’on regarde les réseaux sociaux, on se rend compte que des centaines de consommateurs partagent des photos et des vidéos dans lesquelles on peut voir la foule très dense devant les magasins lorsqu’il y a de grosses promotions. C’est le cas souvent avec des robots ou des consoles de jeux. Il faut vraiment anticiper et venir avant même l’ouverture des portes des magasins.