LIDL: Danger consommation: sachet de pomme de terre, qui contenait un objet insolite!

Consommer dans les supermarché lidl peut rassurer les clients. Nous avons tendance à nous dire que les chaînes de contrôles sont nombreuses avant la mise en rayon. Cependant, il arrive que certains produits arrivent sur les étagères de nos supermarchés avec des éléments dangereux à l’intérieur. En effet, c’est le cas d’un sachet de pommes de terre vendu chez LIDL. Un consommateur résidant au Pas-de-Calais, retrouve un morceau de bois dans son sachet de pommes de terre.

Un client lidl surpris et une enseigne concernée

Le client de LIDL qui retrouve un morceau de bois dans son sachet de pommes de terre a été très surpris. Et tout le monde peut se réjouir qu’il l’ait repéré avant de passer à table. Selon lui, ce morceau de bois aurait très bien pu devenir dangereux. Il a donc rapidement contacter le service client pour informer LIDL que ses sachets de pommes de terre surgelées avaient un problème. C’est en faisant la cuisine que le client de LIDL de cinquante ans découvre l’objet insolite dans sa nourriture. La marque Harvest Basket est en cause et elle se retrouve dans tous les supermarchés LIDL. Le client qui rencontre ce dangereux objet dans ses patates rissolées habite donc dans le Nord de la France. C’est alors je journal La Voix du Nord qui recueille son témoignage.

L’homme de cinquante ans est client chez LIDL depuis des années. Il n’avait jamais rencontré un tel problème avant celui-ci. Après avoir contacté le magasin suite à son désagrément qui aurait pu mal tourner, il se fait rembourser l’intégralité de son sachet surgelé. La somme était de 1,19 euro, car chez LIDL c’est la hard discount qui est pratiqué. Mais malgré le caractère unique de sa mésaventure, ce client va maintenant se méfier. Mieux encore, il met en garde les lecteurs du journal qui l’interroge. En effet, il n’est plus tout à fait certain que les contrôles sanitaires soient qualitatifs aujourd’hui. Et il est inquiet pour le reste de la clientèle, en particulier pour les enfants.

Les dangers existent et il ne faut pas les minimiser

Le client qui retrouve un morceau de bois dans ses patates surgelées indique que LIDL propose des produits pour les enfants dans ses rayons. Il se questionne alors sur la nature des contrôles sanitaires de ces derniers. Et il exhorte les parents de faire très attention. Mais LIDL n’apprécie pas qu’une erreur unique, isolée et qui n’a pas fait de blessé puisse lui faire une si mauvaise publicité. La direction de la chaîne de magasin a donc pris le temps de répondre publiquement aux éventuelles inquiétudes des consommateurs concernant les contrôles sanitaires. La direction tient alors à assurer à ses clients que ce genre de contrôle est « au cœur des préoccupations » de l’enseigne.

Mais ils ont également tenu à ne pas taire cette affaire de morceau de bois. En effet, LIDL affirme recevoir la plainte du son client le 22 juillet et la traiter dans les plus brefs délais. Des enquêtes, demandées par l’enseigne elle-même, sont en cours. Il s’agit alors de comprendre comment ce phénomène a pu se produire. Et ainsi éviter qu’il puisse se reproduire. Le fournisseur des sachets de pommes de terre rissolées seront questionnés et une réponse sera donné à ce client inquiet.

LIDL rassure ses clients mais le risque est présent partout

Si vous vous posez des questions sur ce genre de phénomènes, vous devez savoir qu’il existe des façons de s’informer. Car ces phénomènes sont rares mais ils existent. En effet, les erreurs sont humaines. Et les risques peuvent devenir plus graves. Heureusement que ce cinquantenaire s’est rendu compte que son sachet de surgelés contenait un morceau de bois. Si il l’avait ingéré, les dégâts auraient été dramatiques. Pour lui c’est certain mais les conséquences pour LIDL également. Vous pourrez donc vous rendre sur le forum de 60 millions de consommateurs pour vous renseigner sur les marches à suivre ou sur les anciennes histoires de ce genre.

Dans tous les pays du monde il arrive des histoires incroyables

À travers le monde, des dizaines d’histoires insolites du même style existent. Par exemple, au japon, une dent a été retrouvé dans un cornet de frites vendu par la plus connue des enseignes de restauration rapide. En Australie, une famille découvre un serpent dans son paquet de céréales. Ou encore, en Belgique, un jeune homme tombe sur une vis dans son pain. Et la liste est encore longue et peu ragoutante. Nous avons l’habitude de faire confiance aux grandes enseignes. Mais parfois cette confiance dénote d’une certaine habitude. Il ne faudra pas hésiter à ouvrir bien grands les yeux en utilisant les produits achetés en grande surface. En effet, les erreurs humaines surviennent et pour éviter les drames, il faudra rester vigilant. Sans céder à la panique et à l’angoisse, mieux vaut se prémunir de ces drôles de situations.

Comme le soulignait le client de LIDL qui retrouve du bois dans ses pommes de terre rissolées, les conséquences pourraient plutôt arrivées aux enfants. Car ils sont si innocents qu’ils pourraient ne pas prendre le temps d’observer leur nourriture avant de manger. Les contrôles ont beau être stricts, ils ne suffisent parfois pas car le risque zéro n’existe pas.

