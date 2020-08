Lidl: de nouveaux produits géniaux qui vont encore se vendre comme des petits pains !

Lidl ne cesse d’innover dans ses propositions. En effet, la marque de hard-discount se lance dans des projets fous pour impressionner ses clients. Et chaque fois c’est un franc succès que rencontre l’enseigne. De plus en plus de clients ne jurent que par Lidl. Des produits fiables et peu chers sont proposés régulièrement. Même si les stocks sont limités, tout le monde pourra trouver son bonheur dans les rayons hors alimentaire de Lidl. Après le rafraîchisseur d’air à moins de 20 euros et les baskets qui se sont revendues à prix d’or, Lidl propose une nouvelle gamme d’accessoires de cuisine. Idéal pour changer la déco chez soi ou pour les étudiants qui quittent le cocon familial, Lidl propose une bouilloire, un grille-pain, des poêles ou encore un mixeur. Tous les appareils sont garantis trois ans et tous sont à des prix légers comme le vent.

Lidl propose des affaires exceptionnelles sur des accessoires de cuisine

Lidl ne s’arrête plus d’impressionner sa clientèle. Une clientèle d’ailleurs de plus en plus large. Car Lidl n’était pas la marque de confiance par excellence il y a quelques années. Mais depuis que l’enseigne tente de proposer des objets qui changent la vie de ses clients, ils commencent petit à petit à s’attacher à Lidl. Et comment résister à ses avances lorsque toutes les semaines se sont de nouvelles occasions de faire des bonnes affaires ? Les prix sont si bas que c’est toujours une bonne surprise que d’ouvrir les catalogues de Lidl. Cependant, pour permettre à l’enseigne de faire des prix si bas, les produits proposés sont disponibles seulement dans la limite des stocks disponibles. En effet, c’est le secret de Lidl pour proposer des prix défiants toute concurrence. Les clients savent alors que de touts les dernières promotions du catalogue, il faudra être réactif pour pouvoir en profiter.

Lidl propose des objets pour toute la maison et pour toute la famille. Faut-il encore savoir les dates de disponibilités. Les catalogues paraissent tous les mercredis et c’est en feuilletant leurs pages que vous aurez toutes les dernières informations. Vous pouvez également vous informer grâce au compte Instagram et Twitter de l’enseigne. Et vous allez voir que la révolution dans la cuisine est bel et bien arrivée chez Lidl.

La cuisine est à l’honneur chez Lidl en ce moment

Voici trois publications du compte Instagram de la marque qui mettent en avant les fameux produits de la cuisine. Ils vont se vendre très rapidement, si ce n’est pas déjà fait !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lidl France (@lidlfrance) le 31 Mai 2020 à 12 :30 PDT

Autant d’articles c’est un véritable rêve. Lidl met les petits plats dans les grands et séduit ses clients. Non seulement une large gamme de produits est accessible mais elle est également superbe et à tout petit prix ! Une demander de plus ? Lidl suit la mode et les tendances et c’est donc le retour du rétro dans nos cuisines. Mais l’enseigne ajoute encore un élément pour convaincre ses clients. En effet, les robots ménagers et autre accessoires de cuisine sont tous sous garantis. Si dans les trois années qui suivent l’achat, l’un de nos objets tombent en panne, Lidl s’engage à le remplacer. Ainsi, nous n’aurons vraiment plus aucune raison d’hésiter à se laisser tenter.

Lidl change nos habitudes de consommation pour le meilleur

Avec Lidl les clients apprennent à consommer autrement. En effet, nous avons tendance à penser que ce qui ne coûte pas très cher ne peut pas être de très bonne facture ou durer dans le temps. Lidl chamboule nos idées reçues à ce sujet et fait de plus en plus d’adeptes. En plus de la cuisine, ce sont toutes les pièces de la maison et tous les membres de la famille qui peuvent trouver leur bonheur en feuilletant le catalogue. En effet, parfois c’est le garage qui se voit proposer des outils performants à très bas prix. Parfois ce sont les chambres des enfants qui peuvent changer de décoration. Et parfois encore, c’est la salle de bain qui est à l’honneur. Pour les accessoires ou pour les produits d’hygiène et d’esthétiques, Lidl est le numéro uns sur les bonnes affaires.

Des nouveautés toujours dans l’air du temps

Le dernier objet en vogue du catalogue de Lidl, c’est une petite enceinte portative. Vous pourrez écouter de le musique partout grâce à elle. Pour tenter d’un remporter une, il suffit de participer au jeu concours que propose Lidl sur son compte Instagram.

Mais dépêchez-vous car demain ce sera trop tard pour remporter une enceinte gratuitement. Silvercrest, la marque des appareils de Lidl, n’a pas fini d’innover et de nous faire rêver. D’années en années, Lidl se rend de plus en plus indispensable dans la vie des consommateurs. Alors qu’elle était critiquée auparavant, elle est l’une des idoles aujourd’hui. En effet, comment ne pas apprécier d’acheter moins cher des produits de qualité ? Lidl martèle qu’elle propose “le vrai prix des bonnes choses” et il faut bien avouer que nous ne pouvons pas la contredire.