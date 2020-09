Lidl : des robots de cuisine vendus à des prix imbattables

Une fois de plus, l’enseigne Lidl crée l’événement en commercialisant des robots ménagers qui rendent fous les consommateurs à des prix très abordables. L’affluence devrait, sans aucun doute, être au rendez-vous devant les magasins de l’enseigne.

Lidl a commercialisé, depuis le 10 septembre dernier, une machine Soda Stream à un prix extrêmement compétitif. Les fans de boissons gazeuses seront donc ravis de cette opération. Il est fort à parier que les stocks vont se vider rapidement. Il faut dire que cette machine évite de porter des bouteilles d’eaux gazeuses et qu’il est possible de les faire depuis chez soi directement. C’est aussi plus économique. Pour les enfants, cette machine a également un côté assez ludique. Les bambins peuvent observer la manière de réaliser une eau pétillante.

Une stratégie marketing qui fait mouche

Depuis plusieurs années, les équipes marketing de Lidl ont su mettre en place une stratégie efficace pour faire parler de l’enseigne. En effet, chaque semaine, la chaîne de supermarché commercialise des produits très prisés à des prix très attractifs. Ce fut le cas, par exemple, avec un robot multifonction qui permet de réaliser de nombreux plats rapidement et facilement. Les machines se sont arrachées dans les magasins. Les consommateurs comparent les prix sur internet et se rendent compte que ce qui est proposé par Lidl est vraiment très intéressant. Le budget des ménages est de plus en plus serré alors lorsqu’une enseigne propose ce genre d’opération, le succès est au rendez-vous.

Des attroupements devant les magasins

Lorsque Lidl a décidé de vendre une console de jeux PlayStation à un tarif imbattable, la foule s’est attroupée avant l’ouverture des magasins pour être sûr de pouvoir en acheter une. Certains consommateurs avaient aussi fait la démarche d’appeler le service client Lidl pour avoir des détails sur la manière de réserver éventuellement un article, mais ce n’était malheureusement pas possible. Les futurs acheteurs étaient tellement nombreux que pour des raisons d’ordre public, le produit n’a pas été mis dans les rayons. Sur les réseaux sociaux, cette opération avait entraîné un énorme buzz. Dans certains magasins, les forces de l’ordre ont même dû être appelées pour disperser la foule. Certains clients ont fait part de leur mécontentement. Ils s’étaient levés à l’aube ou avaient pris une journée de congé pour être sûr de pouvoir acheter l’objet. La déception était donc parfois au rendez-vous. Lidl a dû aussi gérer ces effets négatifs. C’est un peu la rançon du succès pour l’enseigne.

Des chaussures qui cartonnent

Autre vente qui a récemment marqué les esprits, les fameuses baskets signées Lidl. Avec les couleurs criardes, il était difficile d’imaginer que ces chaussures allaient rencontrer un tel succès. En quelques heures, ces baskets produites en nombre très limité se sont vendues très rapidement. Les amateurs de chaussures se sont précipités sur ses modèles qui n’ont été vendus qu’en nombre très réduit pour justement créer le manque. Sur les réseaux sociaux, quelques centaines de chanceux ont montré fièrement leur achat, notamment sur Instagram. Quelques heures plus tard, on retrouvait le modèle sur des sites de vente de produits d’occasion comme Le Bon Coin à des prix délirants. Lidl a réussi son opération et l’engouement était au rendez-vous.

Lidl : une volonté de changer d ’ image

Lidl sponsorise de plus en plus des évènements sportifs. C’est le cas par exemple du Championnat de France de Handball ou d’une équipe cycliste professionnelle qui s’est d’ailleurs illustrée récemment lors du Tour de France 2020. Ces dernières années, Lidl a voulu changer son positionnement et son image. Pendant longtemps, l’enseigne a été associée à du Discount. Aujourd’hui, l’enseigne bénéficie d’une image différente et la chaîne de supermarché a réussi à monter en gamme et drainer une nouvelle clientèle. Une sacrée révolution.

