Lidl et Auchan: Alerte DANGER! Des brioches, pains et biscuits sont rappelés d’urgence! Un danger pour votre santé!

Lidl et Auchan sont des enseignes de grande distribution appréciées par les consommateurs. Mais ils risquent de voir leurs côtes de popularité faiblir à la suite de cette grave annonce. En effet, Lidl et Auchan informent leurs clients que certains produits vendus sont dangereux pour leurs santés. Les enseignes de grande distribution appellent leurs consommateurs à faire très attention et à rapporter ces produits pour les rembourser. Il s’agit de brioches, de pains, de biscuits apéritifs et de biscuits sucrés. L’alerte est donnée pour rappeler ces denrées qui pourraient mettre en danger la santé des consommateurs.

Lidl et Auchan ont un message urgent à faire passer

Lidl et Auchan se retrouvent malgré eux dans le même bateau. Ils ne peuvent que tenter de minimiser les dégâts que cela va causer sur le confiance que leur portent leurs clients. Voici les produits concernés par les rappels urgents. Notez également que si vous en avez consommés, vous devriez vous rapprocher de votre médecin traitant.

Ce sont deux pains que Lidl rappelle en urgence. Le pain nordique Bridor de 315 grammes ainsi que le pavé rustique aux céréales de 360 grammes. le problème de ces produits se trouvent dans les graines de sésame présentent dans ces pains. Contenant un excédant dangereux d’oxyde d’éthylène, les répercutions pourraient être très graves pour la santé de ses consommateurs. En effet, le l’oxyde d’éthylène est classé comme étant un cancérigène notoire. À très forte dose d’exposition, il peut provoquer maux de tête, cataracte, irriter la peau et les poumons voire provoquer des convulsions allant jusqu’au coma. Les doses contenues dans les pains rappelés par Lidl ne devraient pas être aussi importantes. Mais la législation française suppose le retrait de ces pains du marché le plus rapidement possible.

Comme pour Lidl, Auchan doit également rappeler des produits. Mais la raison n’en est pas la même. Il s’agit de brioches, de biscuits sucrés et de biscuits salés qui sont en cause. D’abord, trois lots de brioche sont concernés pour Auchan. La brioche tressée nature de 630 grammes ainsi que celle aux pépites de chocolat, de 630 grammes et de 693 grammes. Ce sont des brioches de la marque Pasquier qui comporteraient des “corps étrangers”.

Des rappels produits impératifs

Mais pour les deux autres produits en cours de rappel pour Auchan, la même raison que Lidl sera évoquée. En effet, un taux élevée d’oxyde d’éthylène serait présent dans des biscuits salés et des biscuits sucrés vendus par l’enseigne de grande distribution. Les graines de sésame sont décidément mises à mal par les traitements chimiques et leurs conditionnements. Les biscuits concernés sont des biscuits apéritifs au parmesan de la marque Dukan, les lots de 100 grammes. Mais aussi des biscuits sucrés de la marque Gerblé, des biscuits au sésame.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gerblé France (@gerble_france) le 9 Déc. 2019 à 4 :42 PST

La vigilance est impérative si vous possédez l’un de ces produits achetés chez Lidl et Auchan. Les conséquences pourraient être particulièrement graves pour la santé des personnes qui les consomment. En les retournant chez Lidl et Auchan, vous serez intégralement remboursés.