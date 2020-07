Lidl fait le buzz en se lançant dans la mode! Ils se les arrachent tous des mains

Lidl, la chaîne de magasins à prix discount, fait un véritable buzz avec une paire de baskets au prix de 12,99 euros… Pour ceux qui ont eu la chance de les trouver !

Mais pour ceux qui possèdent cette paire de sneakers à l’effigie de l’enseigne d’alimentation à bas prix, c’est en réalité un véritable jackpot qu’ils viennent de décrocher. Il ne semble plus aujourd’hui qu’il faille investir dans l’or ou dans le diamant, tenter sa chance en bourse ou même tout misé sur le rouge au casino, au vu des énormes bénéfices que les possesseurs de cette paire de baskets vont pouvoir réaliser. Alors qu’elles se vendaient aux alentours des 13 euros, les chaussures se négocieraient aujourd’hui sur eBay aux alentours de 1 300 euros, ce qui fait une balance de 100 fois la mise !

Une véritable folie pour cet accessoire signé Lidl que même la direction des rois du discount allemand n’avait pas vu venir et qui les a complètement dépassé. Même si l’on sait que le marché des baskets est devenu une sphère de spéculation depuis très longtemps et que certains exemplaires peuvent atteindre des sommes records, il était quand même difficile d’imaginer que des baskets de cette marque puissent être l’objet de tant de désir. Si on peut comprendre que l’association, entre Nike et la maison de couture Christian Dior, avait donné naissance un modèle nommé Air Dior, et que celui-ci avait déchaîné la frénésie des amateurs du genre, impossible de croire qu’une paire de baskets à 12,99 euro, jaune et bleu avec la marque de Lidl pourrait créer une telle hystérie.

Mais, en réalité, il s’agit d’une tendance qui n’est pas une première puisque des produits estampillés de marques basiques ont déjà fait l’objet de partenariat avec des grands noms de la mode pour créer des associations très surprenantes. Un monde du luxe qui s’intéresserait donc à des produits de grande consommation pour créer le buzz. Il y aurait donc cette liste d’exemples, la première collection de Jeremy Scott en 2014 pour la maison Moschino qui avait réalisé des sacs à main estampillés de la célèbre enseigne de restauration rapide McDonald’s ou encore en 2017, la maison Balenciaga qui avait créé un sac à main qui affichait une parfaite similitude avec le très connu sac bleu Ikea vendu à la base 80 centimes. Mais pour ceux qui voulaient acquérir cette création spéciale de la maison de haute couture, il s’agissait évidemment de prévoir une somme beaucoup plus importante puisque celui-ci se négociait aux alentours des 1 700 euros.

Mais, si le fait qu’une paire de baskets estampillée simplement Lidl sans être adjoint au nom d’une grande maison puisse se vendre à une somme astronomique, on doit bien voir cet engouement d’une autre manière. La raison principale de cet emballement serait probablement la rareté du produit. Car, en effet, cette paire de baskets n’était disponible à la vente qu’en Belgique et au Pays-Bas et dans une quantité très limitée, puisque seuls 2 000 exemplaires numérotés ont été distribués dans les succursales des magasins. Pour expliquer cette toute petite production, Michel Biero, le directeur exécutif achat et marketing de Lidl France nous donne quelques pistes d’éclaircissement » Nous passons nos commandes un an à l’avance. Quand on nous les a proposées, j’ai dit arrêter les conneries, on ne va pas prendre ça. 12 mois plus tard, quand je vois sur Instagram que le rappeur Booba dit en vouloir deux paires et que Djibril Cissé les valide aussi, je me dis qu’on n’a pas vu venir la belle affaire « .

Mais d’un autre côté si un million de paires avait été proposées à la vente, il n’est justement pas certain que ces sneakers auraient connu le même engouement que ce qu’elles connaissent aujourd’hui. Mais bien décidé à ne pas cette fois-ci laisser passer la moindre occasion, la chaîne de magasins Lidl aurait déjà repassé commande pour plusieurs milliers de paires de la star de ses ventes de ces derniers jours, pour une mise à disposition dans les prochains mois dans les rayons de leur supermarché. Il sera intéressant de voir si les clients se ruent sur le produit comme ce fut le cas ces dernières semaines.

Habitué depuis quelques années à créer l’événement grâce à des promotions tout à fait extraordinaires, qui donnent parfois lieu à de véritables scènes de pugilat devant les magasins Lidl lors de ces offres exceptionnelles, c’est aujourd’hui une simple paire de baskets qui aura fait le buzz. On se rappelle que lorsque l’enseigne allemande avait mis à la vente un robot cuiseur Monsieur Cuisine Connect vendu à 359 euros, c’est-à-dire 4 fois moins cher que son rival Thermomix, de véritables émeutes avaient été déclenchées dans les magasins tant les clients s’étaient rues sur l’offre pour tenter de décrocher l’affaire du siècle. Machine à coudre, jouets pour enfants, pièces d’électroménager, Lidl est devenu le spécialiste des bonnes affaires à édition limitée qui leur font aujourd’hui une publicité que tous les professionnels de la grande distribution rêveraient d’avoir.

Alors que Lidl a été durant de nombreuses années le symbole de la nourriture pas chère, la chaîne de magasins germanique implantée aujourd’hui dans l’Europe entière à travers 26 pays, a décidé de faire évoluer sa stratégie. Une évolution qui gardera néanmoins en ligne directrice fondamentale, une offre de produits à des prix défiant toute concurrence. De l’alimentaire, à l’habillement ou à l’électroménager, Lidl a décidé d’appliquer la même stratégie qui a fait son succès, à de nouvelles références en magasin. Un buzz mondial relayé par des stars du rap ou du sport qui ont jeté un énorme coup de projecteur et de jeune, sur une marque qui d’habitude est quand même très loin d’être évoquée pour la classe et le luxe. La chaîne de magasins Lidl s’apprête-t -elle à devenir branchée et tendance ?

En tout cas, l’enseigne aura bénéficié d’un énorme coup de pub pour seulement 2 000 paires de baskets achetées pas très chères. Un rapport investissement/bénéfice qui sera probablement l’un des meilleurs de l’histoire de la publicité, avec à la clé un changement positif d’image pour la chaîne de la nourriture à bas prix. Un accident en réalité qui doit faire sourire la direction de la chaîne qui pour le coup, n’avait évidemment ni rien planifié ni rien vu venir.