Lidl fait plaisir à ses clients avec une offre de rentrée en or !

L’enseigne de hard discount Lidl vient de faire paraître son catalogue du mois de septembre. Et pour la rentrée, cet insider de la grande distribution a concocté une série d’offres à saisir d’urgence !

Seul Lidl a le secret des promotions sur lesquelles les consommateurs se ruent en un rien de temps. Le secret de sa réussite tient dans un lot d’articles sacrifiés mais de grande qualité et surtout : un stock très limité. Tout le monde en parle, peu de personnes accèdent à l’article de rêve mais…. en attendant, tout le monde se retrouvent dans les rayons des magasins Lidl.

Des promotions incroyables aussi bien pour l’alimentaire que l’électroménager

Un tactique sans faille que le hard discounter allemand étend à une multitude de famille de produits : les promotions incroyables concernent aussi bien la catégorie alimentaire que l’électroménager, les vêtements et même les plantes d’intérieur !

Pour les clients, difficile d’y résister d’autant plus qu’au fil de ces super promos, cet acteur de la grande distribution s’est taillé une bonne réputation sur la qualité de ses produits. Dernièrement, l’enseigne a époustouflé le public pour avoir créé un parfum digne des grandes marques de luxe comme la maison Chanel. Certaines enquêtes à l’aveugle sont même allées jusqu’à démontrer que le parfum de Lidl sentait meilleur que le parfum Chanel !

Et pour cette rentrée 2020, Lidl essaye de dépasser ses limites en proposant même – tenez-vous bien ! – un piano à prix défiant toute concurrence. Et la grande nouveauté dans les rayons du hard discounter allemand, ce sont les promotions inédites dans le domaine de la décoration.

Refaire votre décoration pour l’arrivée de l’automne et ainsi avoir un nid douillet, ca vous fait rêver ? Lidl va proposer à compter du 3 september 2020 toute une panoplie de luminaires ultra design pour la maison. Nous avons notamment jeté notre dévolu sur un magnifique lampadaire LED qui a la forme d’une vague. Son prix est des plus doux puisqu’il ne coûte que 34,99 euros.

Et si vous êtes plutôt branché panneau LED mural, vous trouverez peut-être votre bonheur avec l’article que propose Lidl. Son atout irrésistible : la luminosité est variable mais le prix reste le même : 34,99 euros. Selon vos envies et vos occupations, vous pouvez donc régler cette applique sur lumière douce, neutre ou vive. Une aubaine pour les jeunes étudiants qui doivent meubler leurs studettes avec un budget ultra serré !

Chaque semaine, Lidl en remet une couche avec de nouvelles affaires à faire pour une multitude de produits. La semaine dernière, c’était la folie avec un lot de cinquante masques réutilisables et lavables pour seulement de trois euros. Et la semaine prochaine, qu’est-ce que ce sera ? On attend d’en savoir plus avec impatience !

Alix Brun