Lidl frappe très fort: Ce nouvel appareil indispensable pour la cuisine va faire fureur! À prix imbattable!

L’année 2021 commence fort chez Lidl. Le discounter allemand va proposer dès le 28 janvier un extracteur à jus de grande qualité à un prix incroyable. Pour garder ligne et santé, de nombreux consommateurs vont tenter de mettre la main sur ce robot qui fait fureur!

Les Californiens en raffolent : les jus pressés à froid grâce aux extracteurs de jus. Car avec ces appareils, les vitamines sont entièrement préservées. Et ce n’est pas le seul avantage que promettent ces concurrents des presse-agrumes !

Lidl sait comment séduire sa clientèle. Et cette enseigne n’est pas prête de changer sa recette secrète. A chaque fois, l’enseigne bleue et jaune procède de la même manière. Sa stratégie ? Proposer à bas prix des produits robustes mais en quantité toujours ultra limitées ! Résultat : les produits sont victimes de leurs succès. Et le buzz est au rendez-vous !

Épinard, concombre, pomme, céleri : rien ne lui résiste

Jeudi 28 janvier, il y a fort à parier que la clientèle de Lidl va se ruer dans les rayons électroménager. Car le nouvel extracteur de jus que Lidl va mettre en vente ce jour-là permet de faire des smoothies à base de nombreux ingrédients. Épinard, concombre, pomme, céleri : avec cet appareil, vous pourrez extraire le jus de n’importe quel fruit ou légume ! Au sein de la rédaction de LDpeople, l’idée nous séduit !

En plus, ce sera un jeu d’enfant. En effet, tout a été conçu pour que ce soit rapide, simple et efficace. Que demander de plus ? Doté d’une puissance de 800 W ainsi que deux vitesses, il permet de presser même les morceaux les plus durs en un tour de main.

Avec ou sans pulpe : à vous de choisir !

Il se compose par ailleurs d’un récipient à jus avec un séparateur de mousse. Pour ceux qui n’aiment pas la pulpe, il y a également un bac à pulpe de 3 litres. Pour finir, cet extracteur a une verseuse à jus, très pratique pour s’en servir à table. En plus, la boîte contient un livre de recettes !

Pour l’entretien, on sait très bien que le jus de fruit, sucré, a tendance à coller, surtout la pulpe. Mais heureusement, Lidl fournit aussi une petite brosse pour atteindre le moindre recoin de l’appareil. Enfin, la solution la plus simple, c’est encore de passer l’appareil au lave-vaisselle. Vous pouvez le faire sans aucune crainte. Si vous rêviez depuis longtemps d’investir dans un extracteur mais que le prix vous en empêchait, sachez que l’offre de Lidl est aujourd’hui irrésistible. La marque allemande propose à ses clients un prix à 34,99 euros. Quand on sait que la plupart des appareils de ce type valent entre 80 euros et 200 euros, ça vaut la peine de craquer, non ?

En tous cas, si vous passez votre temps à vous acheter des smoothies en extérieur, faites le calcul ! A l’année, ça revient sûrement beaucoup moins cher d’investir dans l’extracteur à jus de Lidl.