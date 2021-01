Lidl frappe très fort ! Ces chaussures qui s’inspirent des modèles favoris des stars à moins de 10 Euros !

Lidl remplit ces rayons des meilleurs produits chaque semaine. Et pour cet hiver, c’est sur une paire de chaussure à moins de 10 euros que l’enseigne fait sa promotions !

Lidl, c’est le lieu idéal pour trouver de bons petits plats, des appareils électroménagers de qualité mais aussi des produits qui vous serviront toute l’année. L’enseigne allemande a pour ambition de se démarquer des autres grandes distributions en alliant prix compétitifs et produits de grandes qualités. Et le pari semble une fois de plus réussi lorsqu’on sait qu’elle vient de lancer un produit inédit dans ses rayons pour cette période hivernale.

Envie de vous mettre au chaud pour cette période frileuse ? Pensez à faire le tour des rayons de Lidl ! L’enseigne aux couleurs bleu et jaune a décidé de mettre en vente des chaussures à très petit prix dans les jours à venir. Ayant eu l’info en avance, nous avons décidé de faire le point pour vous. LD People vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur cette nouvelle paire de chaussure inédite !

Des chaussures idéales pour l’hiver !

Le froid s’installe petit à petit et pour y parer, Lidl vous propose de mettre vos pieds dans cette paire de botte UGG de haute qualité. Elle est dotée d’un intérieur en fourrure pour augmenter la température de vos petits petons tout au long de la journée. Pas de panique pour ce qui est d’attraper froid donc puisque tout est mis en œuvre pour vous protéger au mieux. L’extérieure quant à elle est en daim. Une matière aussi esthétique que pratique. Elle saura vous tenir loin de l’humidité en extérieure tout en s’adaptant à tous les looks.

On le sait tous, la prudence est de mise en hiver. Pour éviter de faire un faux pas ou de glisser, cette botte de l’enseigne allemande a également été dotée de semelle antidérapante. Pas de risque que vous ne glissiez ou que vous ne tombiez lors de vos différentes sorties avec de telles paires ! Les crans qui la composent sont tout à fait efficaces pour faire face à toutes les surfaces.

Une offre inédite chez Lidl !

S’il y a bien une chose que l’on aime chez Lidl, c’est le prix de ses produits ! Et cette offre sur les chaussures d’hiver ne fait pas exception. Bien au contraire, l’enseigne de grande distribution a tout fait pour proposer sa paire à un prix des plus compétitifs. Vous ne devrez débourser que 9,99 euros pour obtenir cette chaussure confortable et idéale pour vos sorties en hiver. Une très bonne affaire lorsqu’on sait que la qualité est toujours au rendez-vous avec l’enseigne.

A partir de quand sera-t-elle en rayon ? Et bien dès aujourd’hui 7 janvier ! Vous pourrez vous rendre auprès du magasin Lidl le plus proche de chez vous pour en profiter au plus vite. Comme toujours, les offres promotionnelles de l’enseigne ne sont qu’en quantité limité. Il faudra donc vous dépêcher pour en obtenir à pointure allant de 36 à 41.