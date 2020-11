Lidl frappe très fort ! Cette montre connectée clone de l’Apple Watch pour un prix dérisoire pour Noël

Ce n’est ni la première ni la dernière fois que les supermarchés Lidl surprennent avec des produits et des gadgets pour le quotidien qui se distinguent par leur rapport qualité-prix. Aujourd’hui, nous allons vous parler de la nouvelle montre connectée au design inspiré par l’Apple Watch à un prix défiant toute concurrence. Explications.

Lidl frappe fort avec sa montre connectée

L’année dernière, Lidl entrait dans la cour des grands avec sa marque Silvercrest. En effet, avec Monsieur Cuisine Connect, un équivalent du Thermomix, la chaîne allemande a fait un carton et a fait parler d’elle en bien. Cette année, le hard discounter avait fait un énorme bruit avec sa paire de AirPods, pour une bouchée de pain. Il fallait donc s’attendre, à un mois de Noël, qu’elle refasse parler avec un nouveau gadget. Et il s’agit d’un clone d’Apple Watch.

Lidl lance un clone de l’Apple Watch à prix cassé https://t.co/xDGNa2aJxI via @journaldugeek — Yann de Tod (@yanndetod) November 23, 2020

Pas besoin de vous expliquer ce qu’est une montre intelligente, ni besoin de vous dire qu’elle a été l’ un des cadeaux les plus vendus du dernier Noël. C’est justement dans ce sens-là, que Lidl a décidé de vendre ce bracelet très semblable à l’Apple Watch. Commercialisée sous la marque Silvercrest, celle qui est appelée la SFW220 est vendue seulement 39,99 euros. Un prix dérisoire quand on connaît le prix de la dernière Apple Watch “série 6” est vendue à partir de 429 euros.

Lidl, de retour en force

A partir de ce lundi 23 novembre, Lidl va mettre en vente sa montre connectée qui va vous permettre de faire tout ce que vous souhaitez. En effet, celle-ci sera capable d’afficher l’heure et de la date, la météo et notifications des appels, des messages. Vous pouvez retrouver également votre agenda, les médias sociaux, mais vous pouvez aussi faire un suivi du rythme cardiaque, de l’activité physique, du nombre de pas, des calories brulées, et même des cycles de sommeil tout en bénéficiant d’une certification IP68.

#Lidl lance une montre connectée inspirée de l’Apple Watch à 40 euros https://t.co/u32HbuhQKm — kindy Dramé (@83Kindy) November 22, 2020

La montre connectée de Lidl est reliée au smartphone via l’application Silvercrest Smart Watch, qui sera évidemment disponible sur l’App Store et le Play Store. Encore un gros carton pour la chaîne allemande, qui ne cesse de faire du bien aux personne qui ont un petit budget. Pour rappel, au début de la pandémie, ils ont été parmi les premiers à proposer une large gamme de masques réutilisables pour enfants et ont même sorti leur propre ligne de masques faciaux conçus par Agatha Ruíz de la Prada. Pas mal pour une chaîne discount non ?

