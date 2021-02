LIDL frappe très fort, un nouvel accessoire indispensable pour tous les foyers à prix cadeau !

Lidl est une enseigne qui propose des produits à prix bas. C’est LE magasin discount qui a le vent en poupe. La raison est en simple, Lidl met au cœur de ses préoccupations le fait de faciliter le quotidien de ses clients. Et la période de crise sanitaire que le monde traverse n’est en effet pas pour la faciliter. Lidl a donc misé sur ce point pour proposer un produit indispensable dans ce contexte, à très bas prix bien sûr ! LDpeople vous dit tout.

Lidl frappe fort avec cet accessoire qui va se rendre indispensable

La pandémie due à la Covid-19 nous a appris une chose : la propreté est essentielle. Evidement, ce n’est pas non plus nouveau que le ménage et la propreté fassent partie de nos quotidiens. Mais depuis le début de la crise sanitaire, se laver les mains sauve des vies. C’est donc en ce sens que Lidl intervient. En effet, l’enseigne star du discount propose un produit idéal dans ce contexte. Pour moins de 10 euros, vous pouvez dorénavant vous procurer un distributeur automatique de savon. Idéal à installer dans la cuisine ou dans la salle de bain, fini les blocs de savon à partager. Pandémie oblige, moins de contact il y a et moins de risques de transmissions persistent. De plus, même en sortie de crise, cet accessoire pourra servir à distribuer du liquide vaisselle par exemple.

Lidl lance ce produit indispensable sous la marque Silvercrest bien connu des clients de l’enseigne. Toujours peu chers et efficaces évidemment. Depuis toutes ces années, les produits estampillés Silvercrest ont fait leurs preuves. Avec un distributeur automatique de savon, plus de risque d’oublier de se laver les mains régulièrement. Avec son réservoir qui atteint les 280 ml, il pourra aussi accueillir du gel hydroalcoolique sans problèmes. LDpeople ne saurait que vous encourager à adopter ce formidable accessoire. Une simple pression délivre la dose de liquide nécessaire. De quoi également limiter l’utilisation des liquides que le distributeur contient, n’est-ce pas ? Ce ne sont donc que des avantages que de posséder un tel outil. Mais il se pourrait qu’il n’en reste plus beaucoup en stock.

Des stocks limités pour les bonnes affaires

Comme vous le savez sûrement, Lidl propose ce genre de produits, inédits, peu chers et très utiles, seulement dans la limite des stocks disponibles. Or, le distributeur automatique de savon Silvercrest est déjà en rayons ! Pour ne pas passer à côté de cette opportunité, il faudra donc ne pas perdre de temps. Pour 9,99 euros, ce serait effectivement dommage de ne pas en profiter. Car encore une fois, Lidl améliore le quotidien de ses clients pour une somme modique. Et qui n’a pas besoin de se laver les mains régulièrement par les temps qui courent ? Pas de doutes, ce produit est véritablement un indispensable de la maison.

Lidl rejoint le #ProgrammeTransparenceConso et devient la première marque de distributeur à partager les informations de la totalité de son catalogue produits à marques de distributeur avec les 30 applications partenaires d’@Alkemics dont #Yuka ➡https://t.co/3runDVtrhI pic.twitter.com/lNBCNVLUz0 — Lidl France (@lidlfrance) February 17, 2021

Des accessoires qui changent la vie pour un petit prix

Lidl sait se rendre incontournable dans la vie quotidienne de ses consommateurs. Toujours en tentant d’être le moins cher de ses concurrents, ce sont divers accessoires de maison que Lidl propose pour faciliter la vie de ses clients. Notamment, la robot de cuisine qui vient d’arriver et qui fera de vous le roi ou la reine des veloutés, des soupes, des purées et des milkshakes. Pour moins de 50 euros, c’est tout un nouvel univers de recettes en tout simplicité qui s’offre à vous.

Aussi, Lidl propose depuis le 16 février un outil indispensable pour gagner du temps en cuisine. Il s’agit d’un hachoir à moins de 10 euros. Pour hacher cuits, légumes, et herbes aromatiques, c’est l’accessoire que nous avons tous besoin d’avoir sous la main. Disponible en trois coloris différents (vert, blanc et gris), ce mini-hachoir va s’intégrer à merveille à la décoration de votre cuisine et cela quelle qu’elle soit.

Enfin, le 22 février c’est pour les chambres des plus petits que Lidl s’implique. Une veilleuse LED arrive en rayon ! Le tout pour moins de 10 euros et l’avantage c’est que son utilisation ne se limitera pas à protéger les plus petits des mauvais rêves. En effet, la veilleuse de Lidl pourra aussi servir de petite lampe de poche ou encore de détecteur de mouvements. À ce prix-là et avec tant d’utilisation différentes, difficile de trouver une raison de ne pas se la procurer.

Lidl pense à ses clients avant tout

Lidl ne cessera d’aller dans le sens de ses consommateurs. Ce n’est pas pour rien qu’il est la vedette du discount ! Toutes les offres ponctuelles de l’enseigne allemande ont pour objectif de ravir ses clients. Une attention qui est d’autant plus appréciable en ces temps de pandémie, LDpeople vous l’accorde.