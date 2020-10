Lidl frappe très fort une fois de plus avec cette promo incontournable pour les gourmands !

Le mois d’octobre s’accorde avec le mot douceur chez Lidl. L’enseigne allemande lance une nouvelle campagne promotionnelle qui donne un avant-goût de noël. Les gourmets risquent d’en raffoler.

Le mois d’octobre, il ne se passe jamais grand-chose. Il faut attendre le dernier jour du mois pour peut-être avoir la chance de fêter Halloween. Mais pour les petits qui n’ont pas la patience d’attendre, Lidl a pensé à tout ! Et on parie que même les grands vont fondre de plaisir.

Une multitude de friandises dans les rayons de Lidl dès le 14 octobre !

Le meilleur jour d’octobre, c’est le 31 ! Ce jour-là, les enfants peuvent sonner chez les voisins à coup de « Treat or trick » pour récolter des sucreries. Mais pourquoi attendre la toute fin du mois ? Lidl propose dans ses rayons dès le 14 octobre une multitude de friandises. On en a déjà l’eau à la bouche.

Favorina ou encore Kinder, la qualité avant tout

En plus, la météo n’arrange rien. Avec la pluie et le froid, on a besoin de se réchauffer et de se réconforter. Lidl propose donc des produits de marque à sa clientèle pour la rebooster. Favorina ou encore Kinder, la qualité promet d’être au rendez-vous. Lidl décline une quantité de douceurs pour le palet. On peut ainsi trouver des bonbons, des chocolats, des biscuits ou encore du pain d’épices.

Pourquoi pas faire ses réserves pour Halloween et Noël ?

Cette promotion incroyable peut également vous permettre de faire les provisions. A Halloween et à Noël, c’est sûr, vous en aurez besoin ! Les prix aujourd’hui proposés par Lidl défient toute concurrence.

Le chocolat, c’est bien connu : c’est bon pour la santé !

Le chocolat, c’est bien connu : c’est bon pour la santé ! A condition toutefois de ne pas en abuser ! Lidl a sélectionné 15 produits au chocolat : des guimauves de Noël enrobées de chocolat, des amandes au chocolat, des tuiles au chocolat au lait et noir, des sucettes au chocolat au lait, des éclats de noisette ou d’amande enrobés de chocolat. Et la liste ne s’arrête pas là.

Vous trouverez encore du nougat de Montélimar tendre, des papillotes qui contiennent de petits pétards et encore une boîte à musique qui renferme des pains d’épices au chocolat. Et on vous a gardé le meilleur pour la fin : vous pourrez également vous régaler avec l’incontournable Kinder. En plus, pour chaque chocolat Kinder acheté, Lidl vend le 2e à moitié prix.

Des biscuits aussi !

Lidl fournit également ses rayons de pains d’épices fourrés abricot, de mini pains d’épices Elisen, de boîtes en métal avec assortiment de petits fours, de boîtes de biscuits de Noël, de Stollen d’amandes et raisins secs. On vous aura prévenu, il y a l’embarra du choix ! Notez bien la date : le mercredi 14 octobre 2020.

Alix Brun