Lidl frappe très (très) fort, cet appareil indispensable pour les fêtes de fin d’année qui va vous changer la vie à moins de 20 Euros !

Souvent avant d’enfiler des vêtements, il est bien de donner un dernier coup de fer à repasser mais c’est souvent contraignant et nécessite de sortir une planche. Le nouvel appareil commercialisé par Lidl constitue une belle alternative. D’autant plus que le prix proposé est très compétitif.

Le matin un cas de figure qui se présente assez souvent, vous voulez porter votre vêtement fétiche mais vous vous rendez-compte qu’il est complétement froissé. Par manque de volonté ou de temps, il a été rangé dans votre armoire après avoir été lavé sans être repassé. Le constat est là : il est impossible à porter. Comment résoudre ce problème : grâce au défroisseur. Cet appareil est beaucoup plus pratique le traditionnel fer à repasser. Il donne la possibilité de défroisser en quelques instants une chemise, un pull ou encore une robe.

Le défroisseur un accessoire très pratique

La chaîne de magasin Lidl qui sent toujours très bien les tendances a décidé de commercialiser cet appareil. L’enseigne va donc proposer dans ses rayons des défroisseurs. Un accessoire très pratique qui dispose de nombreux avantages. Avec sa puissance de 1.300 W, ce defroisseur dégage des jets de vapeur pour rendre lisse tous genres de textiles, y compris les plus épais par le biais de son embout brosse. Sa touche vapeur permanente, très ingénieuse, permet de garder la machine en marche sans nécessité de garder le doigt appuyé dessus. Une fonction très appréciable. Pour les personnes un peu étourdies, ce défroisseur dispose même d’une fonction d’arrêt automatique. La machine se place en veille après un quart d’heure.

Un appareil à un tarif imbattable

Le défroisseur est maintenant un outil phare à posséder chez soi dans son armoire. En effet, plusieurs fabricants en proposent aujourd’hui. Toutefois, avant d’en acheter un, il est préférable d’avoir mis de l’argent de côté. Mais Lidl vient bousculer totalement le marché et c’est une belle aubaine pour les consommateurs qui souhaitent acheter l’objet à moindres frais. En effet, l’enseigne allemande proposera à partir du 26 novembre cet appareil au prix cassé de 19,95€. Plusieurs couleurs seront proposées au public : rose et blanc ou noir et blanc. Il faut vous dépêcher car lorsque des produits aussi peu chers sont proposés, c’est souvent la cohue dans les magasins Lidl. Par le passé, plusieurs attroupements ont déjà eu lieu.

Lidl, une stratégie marketing bien pensée

Les équipes marketing commercialise chaque semaine un produit à un prix cassé et chaque commercialisation fait beaucoup de bruit. En effet, en quelques années, l’image de Lidl a considérablement évolué. Désormais, la marque s’affiche comme tendance. Ça a été le cas lorsque des baskets et des chaussettes ont été mises en vente, il y a quelques mois. Des milliers de personnes se sont précipitées pour acheter ces chaussures. Quelques heures plus tard, c’était la rupture de stock et les sneakers se sont retrouvées en vente sur les sites d’objets d’occasion. L’opération a fait un buzz incroyable. Joli coup !