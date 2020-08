Lidl innove une fois de plus, avec les masques réutilisables 50 fois à moins de 3 Euro !

Lidl : Vous avez pensé aux cartables et cahiers des enfants, à votre trench coat, et à un parapluie taille familial. Vous pensez être paré pour la rentrée ? Mais au fait, vous n’auriez pas oublié votre masque ? Ce jeudi 20 août 2020, Lidl organise une vente flash de masques en tissu pour moins de 3 euros.

Et oui, il va falloir s’y faire. C’est la rentrée, avec ses lots de corvées mais aussi avec le Covid. Car cet été, le virus n’a pas disparu du territoire et continue de circuler. Les autorités surveillent de près de nombreux clusters éclos un peu partout aux quatre coins de la France. Alors, il faut s’y résigner, pour cette rentrée, il va falloir faire des stocks de masques, l’occasion d’adopter les masques en tissu réutilisable. C’est ce que propose actuellement l’enseigne de hard discount allemande. Ce jeudi 20 août 2020, Lidl met en vente un masque en tissu à moins de trois euros et lavable 50 fois.

Un masque lavable 50 fois en machine

Beaucoup moins contraignant qu’un masque jetable, et aussi plus joli, ce masque jetable est de catégorie 1. Ce produit a été testé et validé par la Direction générale de l’armement (DGA). Cette direction du ministère français des Armées est en effet chargée par le gouvernement de s’assurer de l’efficacité des masques vendus en France. Son homologation permet sûrement de rassurer les Français sur la qualité et la protection des masques de cette catégorie, mais surtout de s’assurer qu’ils répondent à un cahier des charges techniques et qu’ils sont bien réutilisables. Car il faut bien faire la distinction entre les types de masques. Il y a d’abord les traditionnels masques chirurgicaux, jetables, souvent bleus et blancs. Attention, le côté bleu doit se mettre à l’extérieur, et non à l’intérieur ! Il y a ensuite les masques dits FFP qui protègent ceux qui le portent et qui sont donc avant tout destiné au corps médical qui soignent les patients atteints du Covid.

Lidl

On trouve enfin les masques dit grand public, en tissu réutilisable. Et le ministère de la Santé a été clair : ce sont ces masques que les Français sont invités à porter dans les zones publiques où le masque est obligatoire. «J’ai à cœur de porter des masques qui ne sont pas des masques chirurgicaux, que je réserve aux soignants, mais des masques qui sont à la fois lavables, renouvelables et qui certainement polluent moins que les masques destinés aux soignants», avait-il déclaré. «Les masques chirurgicaux sont des ressources limitées, produits dans des conditions différentes. Nous considérons que, pour la population générale, le masque grand public est le mieux adapté» expliquait-on au ministère de la santé, repris par le quotidien Libération.

Cette promotion Lidl tombe donc à pic. A savoir que cet article est disponible en quatre colori et est 100% coton. Bonne rentrée !