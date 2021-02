Lidl: La dernière bonne affaire! Un smartphone à moins de 70 euros

L’enseigne allemande Lidl continue de miser sur le high tech au sein de ses boutiques et propose désormais un smartphone facturé seulement 69,99€. La rédaction de LD People va tout vous dire sur ce fameux téléphone à petit prix.

Un smartphone basique à petit prix

Comme à son habitude, Lidl se distingue sur le marché. Après le lancement de son robot de cuisine il y a quelques années, ses AirPods ou encore ses fameuses baskets colorées, la chaîne allemande va encore plus loin. En effet, le discount a en effet annoncé lancer un smartphone d’une valeur de 69,99 euros sur son site espagnol. Il s’agit du modèle Gigaset GS110, une marque allemande appartenant à Siemens disponible sur Amazon Marketplace pour le même montant. Un smartphone Android d’entrée de gamme avec des fonctionnalités techniques minimales.

Avec 1 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne et un processeur Octa-Core ARM Spreadtrum SC9863A, il dispose d’Android 9.0 Pie (édition Go), de la reconnaissance faciale et d’une batterie d’une capacité de 3000mAh. On retrouve également un écran LCD IPS HD de 6,1 pouces, une caméra frontale de 5 mégapixels et une autre caméra arrière autofocus (AF) de 8 mégapixels. Ce sont des fonctionnalités qui limiteront l’utilisation du smartphone à quelques applications basiques. D’ailleurs, il est conseillé d’utiliser les versions plus légères des versions populaires, telles que Gmail Go ou Facebook Lite.

Lidl à l’assaut des ménages modestes

Les téléphones Gigaset se distinguent par des fonctionnalités de qualité, un design moderne et un prix abordable. Et c’est d’ailleurs pour cette raison que le smartphone, selon les dernières informations du « Journal du Geek » a tout de même été plébiscité dès sa sortie puisqu’il a été très rapidement en rupture de stock. Mais attention, il ne faut pas s’attendre à une qualité d’un Samsung, d’un iPhone de chez Apple ou encore d’autres grandes marques. Il sera suffisant pour un usage basique, pour téléphoner, prendre quelques photos ou utiliser des applications communes à tous.

Après les AirPods et la montre connectée, Lidl continue d’étonner 📱https://t.co/m7JXd7uKls — Booska-p.com (@booska_p) February 1, 2021

Après avoir déjà mis sur le marché un modèle de montre connectée similaire à l’Apple Watch (à 39,99 euros seulement), des écouteurs connectés sans fil ou encore une gamme de domotique, Lidl poursuit son assaut sur le marché high-tech. Il faut dire que l’enseigne allemande veut plaire aux ménages les plus modestes et mise sur des petits prix. Nous en tout cas à la rédaction de LD People on est content d’avoir un discount comme cela.