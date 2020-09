Lidl lance un meuble scandinave incontournable à prix dérisoire qui va faire un carton !

La chaîne allemande de magasins Lidl, va commercialiser dans peu de temps un meuble dans l’univers scandinave. Il est important d’anticiper parce que l’affluence risque d’être au rendez-vous. Rupture de stock en perspective.

Ces derniers mois, la chaîne de magasin Lidl a réussi à faire l’événement. Après avoir vendu de nombreux appareils électroménagers, un piano à un tarif imbattable ou des chaussures de sport, Lidl va vendre une série de meubles inspiré de l’univers scandinave qui est à la pointe de la tendance. Les designers scandinaves constituent une référence dans l’ameublement. On pense aussi au travail réalisé par les équipes d’Ikea. Les modèles réalisés font fureur.

De nombreux Français ont pris la décision de déménager suite à la période de confinement. Pour aménager une maison ou un apparentement le budget décoration est parfois un peu serré. Chaque euro compte, surtout avec le contexte de crise économique qui frappe de nombreux pays européens. Lidl s’inscrit parfaitement dans les attentes des consommateurs dans de nombreux domaines. Le domaine de l’ameublement est un nouveau segment que l’enseigne allemande occupe aussi désormais.

Lidl: Une belle table basse

Le modèle de meuble proposé par Lidl est très belle table basse. Elle est de style nordique donc très épurée. Elle est rectangulaire aux pieds assez larges. Cette table blanche est réglable, ce qui est un avantage important. Il est possible d’y ranger en dessous des objets. Elle est donc très pratique. C’est loin d’être son seul atout. Ce qui attire les foules chez Lidl, ce sont les prix très attractifs. Cette table basse est vendue à un tarif exceptionnel. Elle est proposée à 49,99€. C’est au moins deux fois moins élevé que ce que peut proposer la concurrence.

Renouveler la décoration

Pour changer la décoration de votre salon ou d’un bureau, cette table fera particulièrement l’affaire. Il est possible de la conjuguer avec un tapis assez clair à poils plutôt longs et l’affaire est dans le sac avec un effet intimiste. Pour les amateurs de brillance, vous pouvez choisir un tapis de couleur et plus graphique pour mettre en lumière une ambiance plus pop. Plusieurs options sont envisageables. Les Français sont d’ailleurs fans de décoration et regardent régulièrement les différentes émissions dédiées à cet univers. Pour décorer la table nordique, il est possible de placer quelques bougies et l’effet est déjà sublime. Il ne faut pas hésiter à tester des choses. Une vase avec des fleurs mettra aussi en avant la table. Il ne faut pas hésiter à personnaliser.

Pour conclure, cette table scandinave sera en vente en magasin à partir du jeudi 24 septembre. Alors, il ne faut pas trop traîné. Comme souvent chez Lidl, le stock est limité et les acheteurs sont nombreux. Certains n’hésitent pas à attendre devant le magasin pour être sûr de repartir avec le produit en question. C’est souvent ce qui se passe pour les robots ménagers qui sont très prisés. Affaire à suivre pour cette nouvelle vente. On verra si le buzz est au rendez-vous.