LIDL le célèbre robot de cuisine de marque “indispensable” à un tarif imbattable ! Dépêchez-vous ! stocks limités.

La chaîne de supermarchés Lidl maîtrise parfaitement l’art du buzz et le démontre une fois de plus en commercialisant dans ses points de vente un robot de cuisine à un prix particulièrement bas. Explications.

Très régulièrement, Lidl parvient à créer l’événement autour des produits qui sont régulièrement commercialisés. L’enseigne vend souvent des produits dans l’univers de la cuisine comme des robots multifonctions qui sont de plus en plus prisés par les consommateurs. La crêpière qui avait été vendue par Lidl avait aussi fait un carton. En temps de crise, les consommateurs apprécient particulièrement ses prix cassés. Pour cette rentrée, Lidl vient d’annoncer la mise en vente d’un produit très apprécié qui risque de s’arracher et de créer de gros attroupements dans les magasins.

Une machine Sodastream commercialisée un à prix imbattable

Depuis plusieurs années, la mode du fait-maison plait à un grand nombre de personnes et c’est vraiement très bien ! Les gens aiment revenir aux fondamentaux. C’est le cas par exemple pour la fabrication de yaourts maison mais aussi du pain. Les enfants aiment aussi beaucoup se prêter au jeu. Lidl va proposer un produit que de nombreux Français ont envie de s’acheter mais qui coûte encore relativement cher. Les ventes de cet article sont en hausse ces dernières années : la machine Sodastream. Cet appareil permet de réaliser soit même des sodas ou de l’eau gazeuse. Cet appareil est très ludique et c’est un plaisir de faire soi-même ce genre de boisson. Mais alors quel est le principe ? Il suffit de placer une cartouche de gaz dans un appareil et il produit les boissons voulues. Ce robot n’est pas celui qui est le plus nécessaire dans une cuisine mais c’est un certain confort.

Un appareil qui a de nombreux atouts

Cette machine Sodastream possède nombreux atouts. Il est possible de doser soi-même le sucre et d’éviter de produire des boissons trop sucrées qui sont néfastes pour la santé. Il existe un risque d’obésité pour les personnes qui consomment trop de sucre. Cet appareil a une vertu écologique car il permet de faire diminuer les déchets et donc de rejeter moins de bouteilles en matière plastique. Les bouteilles dans lesquelles les boissons gazeuses sont mises sont recyclables. Autre avantage, cela évite de porter des bouteilles lourdes jusqu’à chez soi. C’est donc très pratique.

A noter que la machine fonctionne sans électricité. L’appareil est commercialisé au tarif de 49.99€ avec une cartouche de gaz comprise ainsi qu’une bouteille. Une affaire très intéressante car on trouver en général cette machine à un tarif bien plus élevé : à plus de 80€ dans d’autres magasins. Le produit risque, une fois de plus de faire un véritable carton. Pour pouvoir trouver son bonheur, il faudra être très réactif. Les équipes marketing sont très efficaces car lors de la mise en vente d’un nouveau produit, les réseaux sociaux s’agitent et c’est toujours le même engouement. On se souvient de la console de jeux qui avaient attiré des milliers de personnes.