Lidl: le nettoyeur de sol 3 en 1 de à prix cassé! Ça va s’écouler très vite, n’attendez pas pour le découvrir !

La direction de Lidl a truffé dans son catalogue des produits incroyables à prix sacrifiés. Chaque page contient de nouvelles surprises. Appareils ménagers, lampadaires design et aujourd’hui nettoyeur de sol 3 en 1. Dyson n’a qu’à bien se tenir !

Vous rêviez d’un aspirateur Dyson mais malheureusement, son prix vous a vite ramené à la réalité ? Rassurez-vous : vous n’êtes pas seuls ! Heureusement, Lidl va peut-être enfin vous combler avec son épatant nettoyeur 3 en 1.

Un intérieur propre et brillant en un rien de temps

La corvée de ménage, autant le dire : personne n’aime ça. Encore plus si on se traîne un aspirateur qui n’aspire pas bien. Mais grâce à l’enseigne de discount allemande, la session nettoyage se passera nettement mieux. Car Lidl a conçu un nettoyant 3 en 1. C’est-à-dire ? Grâce à cette merveille de l’électro-ménager vous pouvez aspirer, nettoyer mais aussi sécher comme vous voulez. Ce nettoyeur est très-rapide et surtout, très-facile à utiliser. Sa puissance électrique est de 480-560W, autant dire que vous ne perdrez plus de temps pour rendre votre intérieur brillant et propre.

Tous les sols même les plus fragiles !

L’avantage majeur de ce produit, c’est qu’il est littéralement compatible avec tous les sols. En effet, il nettoie mais n’abîme pas. Vous pourrez ainsi prendre soin aussi bien de sols stratifiés, de sols carrelés, de parquets en bois massif ou non, et même de moquettes. Et si votre intérieur est vaste, pas de risque pour vous de trop tirer sur le cordon d’alimentation. Lidl a en effet conçu un cordon long de 7,5 mètres de long. Vous devriez pouvoir passer d’une pièce à une autre sans avoir à débrancher puis à rebrancher à chaque fois.

Lidl a conçu un produit high-tech de A à Z

L’enseigne allemande n’a rien à envier aux grandes marques prestigieuses de l’électroménager. Lidl a conçu son produit high-tech de A à Z et a pensé à tout. Ainsi, les réservoirs d’eau sont séparés en deux. D’un côté, vous trouvez le réservoir d’eau usée, et de l’autre, les eaux usées. Vous craignez de devoir ensuite nettoyer le bac d’eau usée ? Pas besoin car cet appareil s’auto-nettoie. Ce produit comporte d’autres options non négligeables. Lidl a fabriqué ce nettoyeur avec un filtre amovible. Lidl l’a également doté d’un verrouillage du manche en position verticale et d’un enrouleur de câble pour faciliter la vie de tous les jours. Enfin, sachez que sa brosse est motorisée et amovible.

Avec une garantie fabricant étendue à 3 ans, cet appareil 3 en 1 est vendu 149 euros. D’autres marques commercialisent aujourd’hui des produits très similaires pour des prix oscillant entre 200 à 300 euros. Enfin, si vous êtes conquit, sachez que ce nettoyeur 3 en 1 sera en vente dès vendredi 17 septembre. Ça risque d’être la ruée dans les magasins Lidl !