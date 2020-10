Lidl: Le robot cuiseur “Monsieur Cuisine” de retour à prix discount avant Noël !

Le 3 décembre 2020 est une date à noter sur votre agenda. C’est le jour choisi par Lidl pour commercialiser, à nouveau, son fameux robot cuiseur qui se nomme Monsieur Cuisine Connect, vedette de l’électroménager, mis en vente au tarif de 359 euros. Ce devrait être, une fois de plus, un carton.

Les robots, vendus sous la marque Silvercrest, seront déployés dans 1.500 magasins Lidl dans l’hexagone, le 2 décembre prochain. Comme lors des précédentes opérations de commercialisation, la chaîne de magasins commercialisera 200.000 Monsieur Cuisine Connect. Il existe un vrai engouement autour de ce produit. Commercialisés une première fois à l’été 2019, les appareils avaient fait un carton. Tout avait été vendu en moins d’une journée. La foule s’était vraiment pressée, le produit a été très vite épuisé.

Lidl: Des consommateurs qui dénoncent la pénurie organisée

Certains consommateurs ont dénoncé la pénurie organisée par Lidl pour permettre à l’enseigne discount d’attirer le plus de clients possibles en magasin. Mais du côté de la chaîne de supermarché, on réfute l’argument : « à l’été 2019, on s’est pris une énorme claque parce que nous avions sous-estimé ce qu’on était capable de vendre », explique à Business Insider France Michel Biero, responsable exécutif achats de l’enseigne en France. Jamais jusqu’à présent Lidl n’avait vendu un article à ce tarif-là en France. « Le tarif moyen d’un produit chez Lidl, c’est plutôt en dessous de 2 euros », indique-t-il. Un robot vendu au tarif de 359€, c’était un pari délicat à faire à ce moment-là. « On pense en nombre de magasins. Imaginez, si je prends ne serait-ce que dix robots pour chacun de nos 1.500 points de vente. Commercialisé 359 euros, cela représente un volume de près de 54 millions d’euros », détaille le responsable. Mais le risque a été payant.

Monsieur Cuisine Connect : un carton !

L’appareil Monsieur Cuisine Connect a été commercialisé fin 2019, puis en juin 2020. Le succès a été au rendez-vous. Des concurrents se sont aussi positionnés sur ce marché. En effet, Lidl empiète dans le marché du géant Thermomix qui pratique des prix bien supérieurs avec des machines à plus de 1.000 euros pour certains modèles. C’est la référence du marché. D’autres acteurs proposent des robots à prix cassés. Fin 2019, les magasins Intermarché ont lancé un robot Digicook au tarif de 349 euros. Au mois de mai 2020, Fagor a proposé un « Fagor connect », appareil cuiseur commercialisé à 359 euros.

Quelle perspective pour les ventes à venir ?

Suite à ces trois ventes exceptionnelles organisées par Lidl et avec l’avènement de concurrents, les ventes ont-elles baissé ? Apparemment pas selon Lidl. « On écoule environ 200.000 articles par opération », explique Michel Biero. Mais, « Là où avant on ne mettait qu’une journée, cela s’étend maintenant environ sur une semaine ». De quoi rassurer Lidl dans sa stratégie marketing. Lidl aurait déjà effectué une commande de Monsieur Cuisine Connect pour une nouvelle opération prévue pour l’année 2021.