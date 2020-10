Lidl: les clients se ruent sur ce nouvel appareil de cuisine indispensable à prix sacrifié !

Soyez les premiers au courant : découvrez illico le robot qui fait un tabac dans les rayons de l’enseigne allemande. Cette semaine, devinez ce que Lidl a concocté pour sa clientèle ?

La surprise ne se trouve pas au rayon décoration ni au rayon vêtements, mais encore une fois au rayon électro-ménager. L’enseigne de discount allemande continue sa série d’appareils de cuisine pour faciliter la vie des chefs en herbe.

La friteuse ne sert pas qu’à faire des frites !

Après le robot de pâtisserie, le presse-agrumes ou encore le fameux Monsieur cuisine, vous pouvez désormais acquérir une friteuse très-moderne à prix cassé. Quoi de mieux que de s’amuser à décliner des recettes très-savoureuses en mode frit ? Car détrompez-vous : la friteuse ne sert pas qu’à faire des frites !

Lidl: De la puissance sous le moteur et très-pratique

Outre son prix alléchant, l’avantage de cette friteuse réside dans son côté très-pratique. Les concurrents de Lidl n’ont qu’à bien se tenir ! Cette friteuse mise en vente chez Lidl a d’abord une puissance très élevée : elle fait de 2000 X et peut contenir jusqu’à 4L d’huile. En plus de ça, le constructeur a pensé à intégrer différents paniers.

A vous les cuissons deux en un !

Si vous décidez d’acheter cet appareil, vous trouverez ainsi 3 paniers dans la boîte. Il existe donc dans ce package un grand panier et deux plus petits. Vous pourrez donc cuir deux types d’aliments différents en même temps !

Des paniers qui se nettoient au lave-vaisselle et un prix qui défie toute concurrence

Cette friteuse peut frire jusqu’à 190°C. Les paniers passent au lave-vaisselle sans aucun problème. Plus besoin de frotter comme un désespéré les traces de gras ! Quant à son prix, il va vous surprendre. Lidl fait fort et le propose à seulement 34,99 euros.

Des mets tous plus délicieux les uns que les autres.

Vous souhaitez vous débarrasser de votre vieille friteuse ? A la lecture des avantages de cette friteuse moderne, on peut vous comprendre. Si en revanche, vous n’avez jamais eu de friteuse et hésitez encore, ces quelques informations supplémentaires sont faites pour vous. Sachez qu’une friteuse vous permet de cuisiner une infinité de mets tous plus délicieux les uns que les autres.

Avec cette friteuse Lidl, vous pourrez ainsi cuisinier aussi bien des beignes fourrés à la compote, à la confiture ou au chocolat. N’est-ce pas un goûter d’automne parfait pour les petits ? Bien évidemment, nous ne nous attarderons pas sur la classique frite de pommes de terre – voire de patates douces pour les plus gourmands !

Lidl

Vous pourrez vous vanter également de faire vos propres chips maison, mais aussi des bugnes, des churros, des bagels, des onion rings ou encore des beignets, des nuggets de poulet ou des fish and chips. Ce ne sont pas les spécialités les plus light, mais il faut savoir se faire kiffer avec modération.