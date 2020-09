Lidl : Pour un achat de 15 euros, gagnez “un super cadeau surprise” n’attendez pas pour le découvrir !

Le hard discount allemand, Lidl, est excellent pour se renouveler chaque semaine avec des produits phares. Juste avant l’été Lidl avait fait fureur avec les chaussettes, baskets, claquettes à l’effigie et aux couleurs de la marque, au prix de 12,99 euros sur le site belge de Lidl, a paire était rapidement en revente à des prix très élevés sur Ebay.

Des opérations marketing toujours plus fortes

Cette fois-ci l’enseigne a mis en place une nouvelle action sous forme d’épargne afin d’encourager les enfants à consommer davantage des fruits et légumes. L’action se nome « Fresh heads » et sera mise en place à partir du 7 septembre prochain. Après le succès retentissant de « Stikeez », 24 figurines en caoutchoux équipées d’une ventouse pour être collées n’importe où, il s’agit cette fois de collection des monstres en forme de bille et de gagner des fruits et légumes, comme m’explique Lidl.

Au vu du contexte sanitaire, et l seconde vague de contamination arrivant à grand pas ce jeu de bille a été choisi par Lidl car il reste « idéal pour garder ses distances dans la cour de récré ».

« Les « Fresh Heads» restent «une façon ludique d’encourager les enfants à manger des fruits et légumes et nous espérons aussi que, grâce à ces grosses billes monstres, après cette période difficile, ils pourront à nouveau s’amuser ensemble (…) même à distance », explique Julien Wathieu, l’un des représentants de l’enseigne. À l’époque des Stikeez, Lidl disait déjà : »Cela contribue également au changement d’image de l’enseigne Lidl qui monte en gamme en proposant des produits de qualité, moderne au look sympa pour le grand public ». Le graal est bien arrivé 🥰 Merci @lidlfrance pic.twitter.com/zt6Ts5c5CB — Dy-can (@Dsweet34) July 29, 2020

Collectionnez les Fresh Heads du 7 septembre au 17 octobre 2020

Par ailleurs, une application « Fresh Heads » sera mise en place par le magasin allemand pour que les enfants puissent continuer à jouer en dehors de la cour d’école.

On peut accéder à ce jeu en scannant le QR-code sur l’emballage ou bien en le téléchargeant gratuitement sur l’App Store ou Google Play. Un sac de billet et un album de collection sont aussi à disposition des enfants qui le souhaitent, tout comme l’explique le communiqué de la direction.

Lidl donne donc gratuitement un « Fresh Head » par tranche d’achat de 15 euros à compter du 7 septembre jusqu’au 17 octobre et à l’achat de certains autre produits. Les billes sont emballées séparément dans du papier FSC durable.

Un masque révolutionnaire pour les parents

La volonté de Lidl, c’est d’innover sans cesse, et la chaîne de magasin de hard discount, pour s’adapter au contexte sanitaire actuel propose aussi un masque révolutionnaire.

En effet si la plupart des masques chirurgicaux sont utilisables maximum 15 fois, Lidl annonce que le sien est lavable et réutilisable 50 fois.

Quatre coloris différents sont proposés par l’enseigne allemande, pour les amateurs de mode.

2,99€ est leur prix de vente en magasin et ils sont homologués par la DGA (Direction Générale de l’Armement).

Parents et enfants seront alors ravis et équipés pour la rentrée !