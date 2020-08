LIDL propose cet appareil multifonctions, à un prix cassé que tout le monde veut !

Une fois de plus Lidl crée l’évènement ! L’enseigne va commercialiser un robot multifonctions à un prix très attractif. Comme souvent le produit devrait s’arracher en magasin. Explications.

Beaucoup de personnes aimeraient réaliser des pâtisseries mais n’osent pas franchir le pas car elles pensent que cela est trop compliqué, que ce genre de travail est trop compliqué, trop technique. Acheter un robot peut vous faciliter la vie et vous permettre de faire des gâteaux somptueux de manière assez aisée. Les robots permettent de réaliser de nombreux desserts de façon très simple. Avec cet outil, il n’est pas nécessaire de pétrir ou de mélanger la pâte.

Ces tâches sont souvent les plus fastidieuses. Le robot le fait pour vous. Cet accessoire vous offre un gain de temps précieux mais aussi vous évite de vous fatiguer. Lidl a prévu de vendre, très prochainement, un robot multifonctions à un prix très attractif.

Un nouveau robot multifonctions qui va s’arracher

Lorsque l’on débute dans le domaine de la pâtisserie, le coût des gâteaux peut s’avérer très onéreux. En effet, si l’on cumule le prix des ingrédients, mais aussi les moules à gâteaux ou encore les différents accessoires, le prix de revient d’un gâteau peut être assez important. Les robots pâtissiers proposés à la vente sont, en général, vraiment pratiques mais leur coût est élevé.

Ces dernières années, ce type d’activité est vraiment tendance et les fabricants d’électroménager ont vu qu’il y avait une brèche et s’y sont engouffrés. Le matériel proposé à la vente est souvent cher et beaucoup de personnes sont frustrées de ne pouvoir acquérir ce genre de produit. Heureusement, la chaîne de magasins Lidl, a décidé de commercialiser une série de robots pâtissiers à des tarifs très accessibles.

Un prix imbattable

Une bonne nouvelle pour les gourmands et les fans de gâteaux. Ils sont nombreux. Le robot proposé par Lidl sera vendu au prix de 59,99€. Un produit vraiment pas cher. Ce produit devrait rencontrer un grand succès. Cette opération est aussi un énorme coup de publicité pour l’enseigne. Il faut savoir que le produit est proposé en quatre couleurs différentes : noir, bleu, blanc, et rose pastel. Ces couleurs sont parfaites pour être assorties avec une cuisine. Cet accessoire sera aussi un objet esthétique, décoratif. Une trônera avec majesté sur un plan de travail.

Quels sont les atouts du robot de chez Lidl ?

Ce robot dispose de plusieurs fonctions : Il permet de pétrir la pâte, de la mélanger mais aussi de mixer toutes les recettes grâce à ses différentes vitesses. L’appareil possède 3 têtes interchangeables. Ainsi, l’utilisateur peut choisir entre le crochet pétrisseur ou le fouet et encore le batteur plat. Grâce à ces accessoires, il sera possible de réaliser les pâtisseries les plus techniques avec une grande facilité. Par ailleurs, il contient un bol en acier de 5 litres et un couvercle qui évite les projections. Les desserts seront forcément bons et régaleront vos invités. Ce produit sera mis en vente à partir du 10 août.