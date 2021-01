Lidl propose cette crème hydratante révolutionnaire, très efficace à prix cadeau !

Lidl c’est l’enseigne de magasins qui est toujours dans les bons plans. Décidé à satisfaire leurs clients, ils n’hésitent pas à innover ! À supprimer les intermédiaires et à changer régulièrement les produits phares de leurs catalogues. Car en faisant les choses bien, ils peuvent les proposer au bon prix. Ainsi, les magasins Lidl sont aujourd’hui prêts à proposer leur propre gamme de crème hydratante. Mais détrompez-vous, bien qu’elle soit peu chère, elle est efficace et composée de produits naturels. LDPeople vous propose de découvrir les détails de ce nouveau produit qui fait déjà un carton.

Lidl ne cesse de surprendre agréablement sa clientèle

Lidl tente d’être présent dans tous les domaines qui sont essentiels pour ses clients. Alimentaire évidemment mais aussi vestimentaire, bricolage et selon les saisons il sait s’adapter. Pour les vacances ou pour la rentrée scolaire, vous ne trouverez donc pas les mêmes produits en rayon. Mais un domaine dans lequel Lidl a pris le temps de s’implanter durablement, c’est celui de la salle de bain de ses consommateurs. En effet, l’enseigne discount avait quelques éléments disponibles en rayon, sous la marque Cien Nature. Mais depuis la fin du mois de septembre, c’est toute une gamme Cien Nature qui prend place fièrement chez Lidl. Une gamme complète qui comprend notamment une crème hydratante totalement naturelle, aux extraits de grenade.

Lidl reste dans la même formule de produit vegan à la grenade pour pas moins de huit produits. La crème de jour, la crème de nuit, le shampoing, après-shampoing, la crème pour les yeux, la crème pour le corps, l’huile pour le corps et le gel douche. À vous une peau douce, hydratée et jeune, stimulée par les effets antioxydants de la grenade. Et la crème hydratante de Lidl ne coûte pas plus de 2,50 euros. 2,29 euros plus précisément. Autant dire que c’est un cadeau de la part de l’enseigne discount. De plus, LDPeople s’est penché de près sur la composition des produits. Et Lidl est épatant ! La crème hydratante est totalement naturelle, bio et vegan. Elle est composée d’huile de pépin de grenade bio, de Q10, de vitamine E et d’extrait de baie de goji.

Des produits sains, efficaces et peu chers

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lidl France (@lidlfrance)

Après avoir laissé ses rayons se remplir pour que ses clients puissent s’offrir des produits indispensables pour les fêtes de fin d’année, Lidl fait place nette pour accueillir de nouveau sa gamme de produits cosmétiques dès le 13 janvier prochain. Les nuits produits seront de nouveau disponible pendant une durée indéterminée, certainement jusqu’à épuisement des stocks. Pour ne pas manquer cette bonne affaire, il faudra être dans les premiers. Lidl a bien compris que le début de cette nouvelle année, ses clients voulaient prendre soins d’eux. Et quoi de mieux pour cela que de choisir de bons produits pour son corps ? Surtout lorsqu’ils sont disponibles à prix cadeau et que nous pouvons les trouver tout en faisant nos courses pour la semaine ! Lidl a décidément tout compris !