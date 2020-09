Lidl propose en avant 1ère, un masque complètement révolutionnaire à un tarif défiant toute concurrence !

Après les baskets, chaussettes, claquettes à l’effigie de la marque , Lidl vient d’annoncer qu’elle lançait un masque révolutionnaire à un prix défiant toute concurrence !

L’enseigne Lidl n’en finit pas d’étonner aves ses prix défiant toute concurrence, ses opérations marketing spéciales et ses collections originales.

Le magasin de hard discount a fait l’annonce il y a quelques heures de la sortie imminentes d’un masque révolutionnaire à un prix défiant toute concurrence, ce qui risque de faire le buzz.

Il y a quelques mois, l’enseigne faisait le buzz sur les réseaux sociaux, avec sa collection claquettes, chaussettes, baskets en vente en magasins mais aussi sur le site belge. Les photos des produits étaient relayés partout sur internet par les influences qui s’empressaient de partager les produits qu’ils avait reçu, et les consommateurs se l’arrachaient.

Mais un buzz en cache toujours un autre, et Lidl a décidé de rendre l’utile à l’agréable en commercialisant des masques anti-COVID-19, depuis le 20 août dernier. Ils sont d’ailleurs homologués par la Direction Générale de l’Armement.

Il est aussi vendu un prix défiant toute concurrence pour 2,99 euros seulement. Oui vous ne rêvez pas !

Il est à 100% en coton et est homologué par la Direction Générale des Armées. IL est réutilisable 50 fois et non une quinzaine de fois comme la plupart des masques chirurgicaux.

Ce qui est donc trois fois supérieur. IL existe aussi en quatre couleurs différentes.

Mais pour l’instant en France, ce masque n’est pas disponible, mais il arrivera incessamment sous peu.

Les aficionados de Lidl semble impatients de pouvoir acheter ces masques, en espérant qu’il y en ait pour tout le monde …

Alors que les enfants s’apprêtent à faire leur retour sur les bancs de l’école, c’est un objet indispensable qui peut s’avérer couteux. Le prix moyen d’un masque en tissu est de 3 euros, mais aucune loi n’encadre les tarifs de ces dispositifs. Certains sont vendus jusqu’à 10 euros l’unité pour 10 à 30 lavages.

Ce n’est pas tout puisque le masque homologué Lidl de catégorie 1, filtre au moins 90% des particules dans l’air. Autre point positif : ce masque en tissu est composé à 100% en coton, ce qui permet d’éviter les irritations.

Il est recommandé de le laver en machine à 60°, en ce qui concerne son entretien, et avec une lessive naturelle, afin éviter les inflammations cutanées, et d’opter pour un séchage en machine également.

Dans un contexte de hausse des cas de contamination au Covid-19, la plupart des villes françaises ont rendu obligatoire le port du masque à compter de la fin août, pour toutes les personnes âgées de plus de 11 ans.

Mais aussi, depuis le 1er septembre, le port du masque est devenu obligatoire dans toutes les entreprises, dans le bureau, l’open space. En cas de non port de ce dernier par les salariés, les entreprises peuvent le sanctionner. Seuls les bureaux individuels ne sont pas concernés par la mesure. Le port du masque sera “nécessaire” pour personnes travaillant en extérieur et ne pouvant respecter la distanciation d’un mètre.