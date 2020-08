Lidl propose en avant première un accessoire indispensable pour votre téléphone portable à moins de 7 Euro

Si comme un grand nombre d’utilisateurs de smartphone, vous êtes un véritable addict de votre appareil connecté et que vous surveillez en permanence le niveau de charge de votre téléphone, Lidl a une fois de plus trouvé une solution pour vous aider. Si en général, ce type d’appareil peut coûter jusqu’à 100 euros, la grande chaîne allemande de hard discount a réussi à trouver sur le marché un chargeur externe qu’elle mettra à la vente au prix exceptionnel de 6,99 euros. Une nouveauté technologique qui devra probablement encore rencontrer un grand succès comme c’est devenu l’habitude pour les magasins Lidl.

Une enseigne qui multiplie depuis quelques années des offres inédites en matière d’électroménager ou d’électronique. Tout le monde se souvient, de la folie qu’avait créée une promotion extraordinaire sur les console PS4 vendues au prix incroyable de 95 €. Des files interminables s’étaient vues se former à l’entrée des succursales Lidl, avec une foule pressée de profiter de cette offre hors du commun. On se rappelle également qu’avant l’été, Lidl avait créé le buzz aux Pays-Bas et en Belgique avec une paire de sneakers bleu et jaune à l’effigie de la célèbre enseigne, qui avait eues un retentissement incroyable. Un succès qui a obligé la direction des achats des magasins à revoir leur copie, et à recommander de gros stocks de ses sneakers qui seront bientôt disponible en France pour connaître probablement le même succès.

Aujourd’hui c’est au monde de la téléphonie que Lidl s’attaque avec cette batterie extérieure rechargeable qui vous permettra de ne plus être en galère avec votre smartphone. Fini le stress de voir la capacité de votre téléphone diminuer de minutes en minutes, sans être capable de trouver une prise où a moyen de le recharger rapidement. Il vous sera donc maintenant très facile, et pour un prix ridiculement bas, de ne plus connaître ce genre de galère. Muni d’un câble pour secteur, votre batterie externe se rechargera facilement et rapidement. Elle vous permettra dans un temps record de redonner la pleine puissance à votre téléphone afin que vous puissiez rester connecté en permanence.

Quoi de plus galère, que de se retrouver sans moyen de communiquer ou de travailler tant notre smartphone est devenu un élément indispensable de nos vies quotidiennes. S’il est vrai que durant des décennies, voire des siècles, l’humanité a très bien pu vivre sans ce genre d’appareil, aujourd’hui il semble néanmoins difficile d’imaginer de pouvoir se passer de ces produits si pratiques. S’il permet bien évidemment de téléphoner, le smartphone est devenu un outil qui nous aide à nous déplacer, à travailler, à passer des commandes, se divertir, s’instruire et communiquer avec le monde qui nous entoure.

Lidl a donc fait une fois de plus une trouvaille bien dans l’air du temps qu’elle mettra à la vente dans quelques jours. Mais fidèle à ses habitudes, la marque de distribution se fait fort de proposer les dernières nouveautés au prix les plus bas du marché. Après des gros coups réalisés avec des machines à coudre, des appareils d’air conditionné, des appareils de cuisson très puissants et bien d’autres pièces d’électroménager, Lidl semble de plus en plus intéressé au monde de la téléphonie, et de l’informatique. Il ne serait donc pas surprenant, que Lidl continue dans cette optique et propose de plus en plus régulièrement ce genre de produit dans son coin des bonnes affaires.

Lidl



Si l’enseigne et bien évidemment avant tout une marque de distribution alimentaire, elle a intégré depuis de nombreuses années dans ses rayons, un espace destiné à d’autres produits. Habillement, jardinage, outillage, appareil électrique sont disponibles dans des quantités limitées mais à des prix toujours défiant toute concurrence dans ce lieu qui connaît un succès grandissant. Preuve que le magasin veut encore se diversifier, il y a quelques jours c’était dans le monde très fermé de la parfumerie, que Lidl s’attaquait. Un parfum, ressemblant à celui d’une grande marque de cosmétique, a en effet été mis à la vente. Mais alors que le précieux liquide signé DKNY se vend aux alentours de 70 euros en parfumerie, Lidl propose le sien pour 5,99 euros.

Lidl est une fois de plus en passe de créer l’événement avec des produits de hautes qualités à des prix ridiculement bas. Une stratégie commerciale qui permet à l’enseigne d’être devenue en quelques années, l’un des poids lourds du secteur de la distribution alimentaire avec un réseau présent dans toute l’Europe. En France, Lidl se sont plus de 1500 magasins à travers l’hexagone. Une implantation géographique qui ne s’est pas faite uniquement dans les grandes villes mais aussi dans des régions plus reculées. Donc, il vous sera probablement très facile de trouver une enseigne Lidl tout près de chez vous pour pouvoir profiter des dernières offres. Vous pourrez ainsi retrouver en magasin ce chargeur de batterie externe au prix redoutable de 5, 99 euros, alors que les produits conçurent se négocient généralement pour 15 à 20 fois plus cher.

Profitez de votre visite pour jeter un œil dans le coin des bonnes affaires qui regorgent de produits à des prix minis. Vêtements, chaussures, cosmétiques, outils, électroménager, ne sont que quelques exemples de ce que vous pourrez découvrir dans cette espace dédié aux pépites de chez Lidl. On attend également avec impatience en France, l’arrivée des baskets Lidl, qui étaient vendues pour environ 14 euros et s’étaient retrouvées sur des sites d’enchères revendues pour plus de 1200 euros. Ces sneakers devraient en effet arriver entre la rentrée et les fêtes de fin d’année, sans que la direction n’ait donné plus de précision. Normalement, Lidl passe ses commandes presque un an à l’avance pour réussir à avoir des conditions hors normes. Ici, les commandes s’étaient faites dans l’urgence pour répondre à la folie du marché.

Une opération qu’ils devront peut-être renouveler avec cette batterie externe qui explose tous les prix du marché. L’avenir nous dira si ce sera le même engouement que pour les dernières offres proposées par la célèbre enseigne. Avec cette percée dans le monde de la téléphonie, c’est à une nouvelle sphère d’activités que Lidl s’attaque. Peut-être un test avant de développer son offre et pourquoi pas un jour retrouver un jour des smartphones ou des tablettes dans le coin des bonnes affaires.