Lidl : propose « la brosse multifonctions » à un prix cadeau ! Tout le monde la veut, n’attendez pas !

Toutes les femmes sont préoccupées par leur coupe de cheveux. Elles veulent toute une coupe parfaite. Se faire un brushing réussi est toujours délicat. Trouver une brosse qui permet de le faire n’est pas toujours facile. Lidl vient justement de proposer une brosse à un prix vraiment accessible.

Lidl propose régulièrement des produits à des tarifs très attractifs. A partir du 27 juillet, l’enseigne va proposer des promotions très alléchantes. Les femmes seront ravies de découvrir une brosse multifonctions commercialisée à un prix imbattable : 11,99€ seulement. Cette brosse permet de réaliser un brushing de rêve très rapidement. Il ne vous sera plus nécessaire de passer chez le coiffeur. Vous allez réaliser de belles économies.

Les atouts de cette brosse

Si vous souhaitez rendre lisse vos cheveux ou au contraire les boucler, cette brosse dotée d’un embout rotatif et diffusant une chaleur qui varie entre 150°C et 180°C, sera parfaite. Grâce à cet objet, le rendu sera au top ! Vos amies penseront que vous sortez de chez le coiffeur. Vous pourrez faire cela à domicile et en un temps record.

D’autant plus que cet appareil est multifonction : il fait office de sèche-cheveux, de lisseur mais aussi de brosse. De plus, cette machine proposée par Lidl et fabriqué par Silvercrest est garantie pendant trois ans.

Comment entretenir ses cheveux ?

Se coiffer et prendre soin de ses cheveux est toujours un casse-tête. Pour faire en sorte qu’une chevelure reste soyeuse en permanence, l’idéal est qu’elle soit hydratée. Pour y parvenir, on vous recommande de vous servir de shampooings et produits qui contiennent de l’huile de jojoba ou alors du beurre de karité. Vous pouvez aussi mettre au point des soins personnalisés afin d’hydrater votre chevelure. De plus, avant de vous sécher les cheveux ou de vous servir d’une machine chauffante, il est conseillé de mettre sur votre chevelure une huile protectrice de chaleur. Ainsi, vous ne vous retrouverez pas avec des pointes totalement desséchées.

Lidl, l’art de faire le Buzz

Ces derniers mois, Lidl possède un vrai talent pour faire le buzz à chaque sortie d’un nouveau produit. Récemment, on se souvient que Lidl a commercialisé une paire de chaussures de sport à 13€. Elles se sont vendues très rapidement. Sur les réseaux sociaux, tout le monde ne parlait que de ça. Il y a eu un engouement énorme. Ces baskets se sont retrouvées en vente sur des sites comme Le Bon Coin ou Ebay a des prix énormes.

Certains sites affichaient le produit à près de 1.000 euros. Les équipes marketing de Lidl sont très fortes pour faire parler de leur enseigne. Cela fait de la publicité gratuite pour la marque avec les grosses retombées que l’on trouve dans la presse. Récemment aussi, Lidl a commercialisé une console de jeux à un prix imbattable. Le jour de la mise en vente, l’affluence devant les magasins était telle que l’enseigne a décidé d’annuler la vente pour éviter une émeute dans le magasin.