LIDL propose un appareil unique, magique et indispensable pour votre cuisine à prix défiant toute concurrence !

Lidl sort une fois de plus, divers appareils qui vont vite se montrer nécessaire pour votre maison. Si récemment Lidl a lancé des promotions folles avec des offres telles que des parfums de grande qualité à prix mini ou encore ses célèbres baskets, c’est vers l’électroménager que la chaîne revient aujourd’hui.

Avec Lidl, c’est véritablement le défilé des nouveautés à des prix fous. Encore une trouvaille proposée par Lidl qui va créer l’engouement pour les dernières offres proposée par l’enseigne à prix écrasés. Encore une belle promotion pour un électroménager de grande qualité. Après le Robot Cuiseur à 399 euros qui avait réalisé un véritable buzz, une machine à coudre semi-professionnelle, des appareils de climatisations, pour ce mois d’août, Lidl a décidé de frapper un grand coup avant la rentrée qui approche à grand pas.

Lidl vous propose donc un appareil qui se révélera un ustensile idéal pour la préparation de plats succulents. Une pièce d’électroménager qui laissera place à votre créativité et à vos envies. Si vous aimez la cuisine saine et savoureuse, l’enseigne de hard discount met à la vente ces jours-ci, un nouvel appareil de cuisson qui vous permettra de réaliser des grillades et des sandwichs chauds en un temps record tout en n’encombrant pas les armoires de votre cuisine.

Le tout nouveau Gril 3 en 1 ! Un appareil, avec une puissance électrique de 2000 W, qui se plie et est aussi doté d’une grille qui a l’avantage de vous permettre de cuisiner vos petits plats préférés et recettes de différentes façons. Il peut, en effet, être utilisé comme : gril de contact, gril pour sandwichs toastés et paninis, ou encore trôné sur la table pour être utilisé comme une grillade conviviale. Un appareil multifonction sur lequel vous pourrez cuire aussi bien vos viandes, poissons et vos légumes grillés, en famille ou entre amis, et également préparer des sandwichs chauds et fondants comme des paninis croustillants.

Vous pourrez aussi de vous en servir comme un barbecue d’appoint à l’intérieur ou à l’extérieur en plaçant l’appareil au centre des convives pour que vos invités puissent cuire eux-mêmes vos préparations dans un esprit de convivialité. Sur ce gril, il vous sera très aisé de réussir vos cuissons comme des belles pièces de viande qui sont parfaitement réussies. Bleue, saignante, à point ou bien cuite, vos viandes rouges auront une croûte parfaitement grillée, ce qui permettra de maintenir votre bœuf ou votre agneau juteux. Pour le poulet et le porc qui doivent, eux, être impérativement parfaitement cuit à cœur, il n’y a pas de problème avec ce grill qui avec sa puissance peut tout réaliser.

Autre avantage de cette méthode de cuisson, inutile d’utiliser des litres de matière grasse avec un beurre qui brûle ou un produit qui baigne dans l’huile. La cuisson au gril est une technique de cuissons les plus saines. En plus de viandes, réussir la grillade de vos poissons ou de vos crevettes se révélera très facile avec une chair qui ne partira plus en lambeau ou une peau qui colle dans la poêle. Imaginez une belle pièce de poisson parfaitement quadrillée et grillée.

Le grill 3 en un vous permettra aussi de cuisiner tous vos légumes de manière saine et de garder toutes les vitamines pour un été plein de vitalité. Courgettes, aubergines, oignons, champignons, tomates, asperges, ….. Toute une série de bons légumes sains que vous pourrez passer au grill pour un résultat délicieux.

Un ustensile qui se révélera utile, aussi bien en été qu’en hiver, pour cuisiner sainement sans devoir sortir plusieurs poêles et vous occasionner une grosse vaisselle. Si vous avez des envies plus gourmandes, vous pourrez pour réaliser des paninis. Avec ce gril signé Lidl, ce sera de merveilleux sandwichs chauds qui enchanteront vos proches. Pain croustillant et fromage fondant, donneront l’eau à la bouche de vos convives.

Un gril qui sera proposé au prix extraordinaire de 39,00 euros, et à ce tarif, n’hésitez pas à courir en magasin. Ce nouveau produit de qualité sera disponible pour une période très courte dans plus de 1500 magasins Lidl. Car cette pièce d’électroménager arrivera dans des quantités limitées et cela veut dire qu’il n’y en aura pas une fois de plus pour tout le monde. Les premiers arrivés seront les premiers servis…

Avec toutes ces offres qui ne semblent pas prêtes de s’arrêter, Lidl a encore réalisé un gros coup en choisissant comme d’habitude de proposer des prix défiant toute concurrence à ses clients. Mais comme à chaque fois, il s’agit de promotion limitée dans le temps et dans la quantité. Donc, dépêchez-vous de vous rendre en magasin pour trouver votre bonheur et réaliser une fois de plus avec Lidl une très bonne affaire.

Avec ce grill 3 en 1, facile d’utilisation au prix mini de 39 euros, vous serez capable de réaliser des créations culinaires qui pourraient en surprendre plus d’un. Un appareil qui vous aidera par exemple à réaliser de succulents gratins d’aubergines ou de courgettes que vous pourrez griller au préalable. Il pourra également vous aider à griller la peau des poivrons que vous pourrez retirer plus facilement par la suite pour les rendre plus doux et plus digestes. Pourquoi ne pas réaliser vous-même des brochettes de viande, de poisson, ou de légumes en format normal pour le repas ou en mini pour l’apéritif. … Milles idées et possibilités avec cet ustensile indispensable signé par la célèbre enseigne à bas prix.

Des mets rôtis et parfaitement grillés qui seront facilement réalisables avec le grill 3 en 1, vendu au prix de 39 euros par Lidl. Une offre exceptionnelle valable dans la limite des stocks disponibles.

Décidément, les acheteurs professionnels de chez Lidl semblent très inspirés ces temps-ci pour dénicher sur le marché les bons plans du moment et partager avec leurs clients, les dernières trouvailles disponibles. Les responsables du service achat ne cessent de parcourir le monde pour trouver, aux quatre coins de la planète, les meilleures offres du moment pour les rendre rapidement disponibles en magasins. Mais pour des articles tels que ce grill 3 en 1, les commandes se font généralement plus d’un an à l’avance. C’est grâce à cette technique que Lidl arrive à avoir des prix ridiculement bas, mais malheureusement dans des stocks limités.