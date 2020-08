Lidl propose un aspirateur Dyson à prix cassé et imbattable! Ne loupez surtout pas cette affaire

Depuis le jeudi 27 août dernier, l’enseigne Lidl commercialise un produit qui devrait s’écouler très rapidement, il s’agit d’un aspirateur de la marque Dyson. Une occasion à saisir qui va surement faire le buzz.

Ces dernières années, Lidl commercialise régulièrement de nombreux produits commercialisés à des prix imbattables. Au fil du temps, Lidl s’est imposée comme une chaîne de supermarchés réputés. Son image est devenue de plus en plus positive. Un gros travail marketing a été effectué. Ces derniers temps, on a même pu assister à de gros rassemblements devant les magasins avant même l’ouverture tant les promotions étaient attendues avec impatience par les clients. Il faut dire que Lidl propose des produits utiles au quotidien qui séduisent les clients en quête de produits fiables et pas chers. Surtout que le contexte économique devient de plus en plus compliqué pour les Français qui doivent se serrer la ceinture.

Des produits qui font recette

Ces derniers temps, des produits ont connu un succès énorme, ce fut le cas du Silvercrest Monsieur Cuisine Connect ou encore de Monsieur Cuisine plus. Tout le monde se souvient aussi de la promotion phare sur la PS4 commercialisée à un prix imbattable de 95€. Les collections haute couture imaginées pour Lidl par le Top-Modèle Heidi Klum ont fait un véritable malheur. Tout le monde s’est aussi arraché le piano Colmann à 449€ ou le Silvercrest Théière électrique. Les prix proposés sont toujours très compétitifs. Les équipes marketing possèdent un vrai savoir-faire pour faire le buzz en commercialisant certains produits.

Un Dyson qui va s’arracher

Lidl commercialise cette semaine un aspirateur sans fil de la marque très réputée Dyson. C’est une bonne occasion de s’équiper pour un tarif très intéressant. Depuis le jeudi 27 août, ce produit est proposé pour seulement 79,99 euros ! Un tarif que personne d’autre ne propose. L’appareil est très fiable et est doté d’une puissance de 130 Watt, ce Dyson sans fil possède un tuyau qui se démonte. L’appareil peut se transformer en un aspirateur à main. Par ailleurs, un seul geste permet pour vider les poussières qui se trouve à l’intérieur du collecteur. Une option bien pratique qui évite d’avoir à gérer les sacs. Les saletés et les poussières seront aspirées. Ainsi, vous pourrez nettoyer même les espaces difficiles d’accès. Réaliser le ménage sera plus facile.

Un appareil avec deux modes d’aspiration

A noter que l’appareil Dyson sans fil possède deux systèmes d’aspiration. Vous pouvez opter pour le mode Turbo ou le mode économique. Il est aussi muni de la technologie cyclonique. De ce choix dépend la durée de la batterie. Elle s’élève à 25 minutes avec le mode Turbo et de 40 minutes l’option économique. L’aspirateur Dyson est doté de plusieurs accessoires aux multiples fonctionnalités. Son filtre HEPA-13 peut éliminer presque toutes des bactéries. Faire le ménage sera beaucoup plus simple et rapide. De nombreux clients devraient se ruer sur ce produit qui possède un excellent rapport qualité-prix.