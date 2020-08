Lidl: propose un nouveau robot multifonction à prix dérisoire, que tout le monde s’arrache !

Lidl: S’il y a bien une enseigne de grande distribution qui fait parler d’elle ces derniers mois et ces dernières semaines, c’est bien le géant de l’alimentation venu d’Allemagne Lidl. Mais aujourd’hui la chaîne ne se concentre plus exclusivement sur la nourriture et sur les boissons, mais également sur un rayon qui n’arrête pas de faire le buzz. Après les célèbres baskets dont tout le monde a parlé, le robot autocuiseur concurrent direct de Thermomix dont les ventes ont explosé, les machines à coudre semi-professionnelles qui se sont vendues à une vitesse folle, et toutes les autres promotions dans le domaine de l’électroménager, Lidl s’apprête une fois de plus à créer l’événement.

L’enseigne de hard discount, a lancé le 10 août dernier une énorme vente flash pour un nouveau robot multifonction qui deviendra vite indispensable dans votre cuisine. Vendu au prix de 59,99 euros, il sera l’allié de vos meilleures recettes. Capable de mélanger, pétrir et mixer toutes vos pâtes et toutes vos préparations sans effort, avec ce nouveau robot multifonction, vos recettes seront numéro 1 à votre table.

Muni d’un bol en acier inoxydable de 5 litres, d’un couvercle anti-projection, et d’un bras pivotant avec bouton de verrouillage, le robot multifonction Silvercrest deviendra un des incontournables de votre cuisine. Disponible en 4 couleurs, blanc, rose, noir et vert d’eau, il s’accommodera à tous vos intérieurs pour réaliser des préparations sucrées ou sucrées qui feront le bonheur de vos amis et de vos invités.

Vendu avec tous ses accessoires, fouet, batteur plat et crochet pétrisseur, une liste d’ustensiles qui vous aideront à réaliser des recettes dans la plus grande facilité. Pourquoi ne pas réaliser votre pâte à pain ou votre pâte à pizza vous-même, réaliser des mayonnaises maison plutôt que de les acheter en supermarché, bien évidemment préparer vos pâtes à tarte ou encore réaliser de merveilleuses mousses au chocolat? Une courte liste et quelques exemples de tout ce que le nouveau robot multifonction proposé par Lidl peut vous aider à faire.

Alors que les produits concurrents se vendent beaucoup plus chers dans d’autres points de vente, cette dernière trouvaille de la chaîne allemande devrait une fois de plus se vendre comme des petits pains. Il ne faudra donc pas trop tarder si vous voulez vous aussi bénéficier de cette promotion extraordinaire et profiter d’un électroménager hyper compétitif à tout petit prix. Avec plus de 1 500 points de vente en France, Lidl est aujourd’hui devenu un acteur incontournable sur le marché de l’alimentation, mais aussi dans le domaine du petit appareillage électrique de cuisine avec des offres limitées à des prix défiant toute concurrence.

Ce robot, sera l’assistant idéal pour vous lancer dans la préparation de vos desserts, mais également de vos réalisations salées. À vous aujourd’hui de pâtisser pour des cakes ou des petits sablés dignes des plus grands chefs ou encore une meringue parfaitement réussie et onctueuse. La crème au beurre, la pâte à brioche, pâte à tarte, sablée ou brisée seront un véritable jeu d’enfant avec cet ustensile proposé par Lidl. Pourquoi pas ne pas préparer des mousses légères au citron ou aux fruits aux couleurs de l’été, mille possibilités s’offrent à vous, et ce robot multifonction sera l’allié idéal au gré de votre imagination.

Mais comme toujours avec Lidl, si la chaîne d’alimentation à bas prix est capable de proposer des articles à des prix si compétitifs, c’est toujours dans des quantités limitées, et les premiers arrivés seront donc les premiers servis. N’hésitez donc plus à vous rendre dans le magasin Lidl le plus proche de chez vous pour rapidement profiter de cette dernière promotion qui pourra devenir un allié utile au quotidien.

Cet appareil est fourni avec tout le matériel nécessaire pour travailler avec sérénité. Le fouet vous servira dans presque toutes vos préparations, un accessoire essentiel pour à peu près tout, pâtes à cake, crêpes, monter les blancs en neige ou monter votre chantilly, et avec son couvercle anti-projection, plus besoin de nettoyer votre cuisine après son utilisation. Avec le crochet à pétrir également, fourni, il vous sera très facile pour vous, de réaliser votre pain et vos brioches en vous évitant un très long pétrissage à la main. Le dernier ustensile et pas des moindres, appeler par les professionnels ” la feuille ” se révélera l’accessoire idéal pour des pâtes sablées ou pour mélanger des ingrédients qui ont une consistance plus épaisse.

Il ne vous sera plus nécessaire d’utiliser votre fouet manuel pour tenter durant de longues minutes, de monter vos blancs d’œufs en neige, ou essayer vainement de faire monter votre mayonnaise. Avec le robot multifonction Silvercrest de Lidl, ce sera un gain de temps assurée une réussite à chacune de vos tentatives.

Présente depuis déjà de nombreuses années sur le sol français, l’enseigne est réellement en passe de devenir l’un des leaders de la grande distribution sur le sol européen. Lidl s’était même offert le luxe il y a quelques semaines de faire la une de la presse classique. Une véritable hystérie s’était produite alors qu’étaient vendues en magasin une simple paire de baskets. Des sneakers jaune et bleu à l’effigie de Lidl qui était à l’origine au prix mini de 12,99 euros et qui s’était revendues sur des sites d’enchères pour plus de 100 fois leur prix. À l’origine, ses baskets étaient uniquement disponibles en Belgique et au Pays-Bas. Une mise en rayon qui a créé de véritables émeutes tant l’engouement avait été immédiat. Une folie à laquelle la direction de Lidl ne s’attendait pas et qui était très surprise du succès, réalisé par l’une de leurs dernières trouvailles. La direction française du Marketing de la célèbre enseigne n’en croyait pas non plus ses yeux, mais avait décidé de surfer sur la vague, en commandant un autre stock des célèbres chaussures. Des baskets qui devraient être disponibles entre la rentrée de septembre et les fêtes de fin d’année. Mais aucune date officielle de commercialisation n’ a été annoncée à ce jour.

Il faut dire que pour toutes ces promotions exceptionnelles, que ce soit les célèbres baskets ou ce robot multifonction Silvercrest aujourd’hui, Lidl passe généralement ses commandes presque un an à l’avance. Une technique commerciale qui lui permet de réaliser de véritables gros coups, dont l’enseigne fait profiter ses clients. On attend donc aussi de découvrir ce que Lidl aura réussi à dénicher pour surprendre sa clientèle pour la rentrée qui approche à grands pas. En attendant, il y a toujours ce robot multifonction au prix de 59,99 euros qui vous attend dans votre magasin pour préparer aussi de merveilleux goûters dès la rentrée scolaire. Un appareil dont il deviendra difficile de vous passer tant il est facile d’utilisation.